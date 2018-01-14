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جبلاية الأسماك قيد التطوير وتنتظر ردا هاما من الآثار
الأحد 14 يناير 2018 07:53 م
جبلاية الاسماك
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جلايبة الاسماك
الصاوي أحمد
ساهمت عدة قطاعات في وزارة الزراعة في عملية تطوير حديقة الأسماك التي دخلت حيز التنفيذ في العام الماضي ،وكان لحديقة حيوان الجيزة وهيئة الثروة السمكية الجانب الأبرز في المجهودات التي تمت علي أرض الواقع في الحديقة التاريخية التي تأسست في عهد الخديوي إسماعيل عام 1867 وصممت علي الطراز الفرنسي وذلك وفقا لتقرير حديث صادر عن الوزارة وحصلت "المال " علي نسخة منه.
وتستعد وزارة الزراعة للحصول علي ترخيص من هيئة الأثار الإسلامية بوزارة الأثار للبدء في تطوير ,إحلال وتجديد منطقة "الجبلاية "وهي تمثل أهم ما يميز الحديقة ومصممة علي شكل سمكة وبها الكثير من الأشجار والنباتات النادرة ، و تعتبر أهم مكون آثري ومعماري فريد في الحديقة.
وتنتظر "الزراعة " رد "الهيئة" علي المخاطبة قبل البدء عمليات التطوير ويمثل ذلك المرحلة الثالثة والأخيرة في مراحل تطوير الحديقة.
وكشف تقرير حديث صادر عن وزارة الزراعة ،حصلت "المال " علي نسخة منه ،أن هيئة الثروة السمكية انتهت مؤخرا ،من تنفيذ العديد من أعمال التطوير في حديقة الأسماك ضمن المرحلتين الأولي والثانية ،عبر تهيئة عدد 2 صوبة ثنائية الغرض لحضانة وتربية الأسماك و 2 صوبة عرض منفرد ،فضلا عن تأهيل عدد 5 مفارخ لحقن الأمهات وجمع البيض .
واكد التقرير أن دور حديقة حيوان الجيزة في تطوير حديقة الأسماك شمل علي أعمال الترميم بواسطة الورش الفنية وتم تنفيذ أعمال الطلاء والدهان للبوابة الرئيسية للمعمل داخل الحديقة الأسماك وأعمال تقليم وتهذيب الأشجار والمسطحات الخضراء وترميم الأرضيات الخاصة بممرات الحديقة.
واشتملت عمليات التطوير أيضا المنفذة في الحديقة بحيرة الأسماك ،وهي تفريغ البحيرة من المياه وكميات الطمى المترسبة بها وإزالة السيراميك القديم بالجوانب والأرضيات الخاصة بالبحيرة وعزل كامل لأرضيات البحيرة ضد تسريب المياه وتركيب وصلات كهربائية لإضاءة البحيرة وتركيب سيراميك جديد للجوانب والأرضيات مع تركيب الكشافات وعمل نظام ري وصرف جديد للبحيرة مع تركيب فلتر للمياه
كما ذكر التقرير أن خلال الفترة الماضية أنشطة تقام لأول مرة بالحديقة لأول مرة مؤخرا حيث وقع الاختيار عليها لعمل المهرجان السنوي للسفارة الهولندية ( الأورنج بايك داى – اليوم العالمي للدراجات البرتقالية ) و تطبيق فكرة التصوير التذكاري الخاص بالأفراح وعليه فقد تم استضافة عدد 66 جلسة تصوير ، كما تم استضافة العديد من الحفلات والمهرجانات بالحديقة .
وتضم حديقة الأسماك تضم حوالى 49 حوض لأنواع مختلفة من الأسماك، ويعرض فيها أنواع مختلفة من الأسماك المحنطة وأنواع من الزواحف البحرية والسلاحف تتميز الحديقة بتصميمها الرائع خصوصا «الجبلاية» التي صممت من الطين الذي جلبه الخديوي إسماعيل خلال حقبة إنشاء الحديقة من منطقة أسوان، المخلوط بمادة الأسروميل والرمل الأحمر؛ بالإضافة للمواد الداعمة الصلبة لإنشاء تكوينات معمارية على هيئة خياشيم الأسماك.
ويشبه تصميم "الجبلاية" السمكة واحتواءها علي عدد كبير من الأشجار والنباتات النادرة، وأيضًا بحيرة الحديقة التي تحتوى على أجمل أنواع الأسماك الملونة، مشيرا إلى ان الخديوي إسماعيل جلب مزروعات حديقة الأسماك من أستراليا وتايلاند ومدغشقر.
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