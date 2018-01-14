ربع مليون استمارة تأييد لـ 21 مرشحا محتملا للرئاسة

استمارة تاييد مرشحيين

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أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم تحرير 250 ألف تأييد لعدد 21 شخصا فى الانتخابات الرئاسية



وقالت الهيئة فى بيان وفق بيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط :"تابعنا سير عمليه التأييدات من المواطنين لمن يرغبوا فى ترشيحه لانتخابات رئاسة الجمهورية وذلك بمكاتب الشهرالعقارى على مستوى الجمهورية فقد اقترب عدد المؤيدين حتى منتصف اليوم من 250000 تأييد لعدد 21 اسما".



ومن المفترض أن تجري الانتخابات الرئاسية في شهر مارس المقبل.