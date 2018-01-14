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سيـــاســة
ربع مليون استمارة تأييد لـ 21 مرشحا محتملا للرئاسة
الأحد 14 يناير 2018 07:31 م
استمارة تاييد مرشحيين
أخر الأخبار
استمارة تاييد مرشحيين
متابعات
أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم تحرير 250 ألف تأييد لعدد 21 شخصا فى الانتخابات الرئاسية
وقالت الهيئة فى بيان وفق بيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط :"تابعنا سير عمليه التأييدات من المواطنين لمن يرغبوا فى ترشيحه لانتخابات رئاسة الجمهورية وذلك بمكاتب الشهرالعقارى على مستوى الجمهورية فقد اقترب عدد المؤيدين حتى منتصف اليوم من 250000 تأييد لعدد 21 اسما".
ومن المفترض أن تجري الانتخابات الرئاسية في شهر مارس المقبل.
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