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سيـــاســة
بالصور.. أول يوم عمل لرئيس الوزراء بعد رحلة علاج شهرين
الأحد 14 يناير 2018 07:21 م
شريف اسماعيل صورة جديدة
أخر الأخبار
شريف اسماعيل صورة جديدة
ظهر شريف إسماعيل رئيس الوزراء، اليوم الأحد، في أول يوم عمل بعد غياب قسري نحو شهرين إثر رحلة علاجية بالخارج
واستقبل شريف إسماعيل اليوم الوزراء الجدد الذين شملهم التعديل الوزاري
وشمل التعديل الوزاري أربع حقائب وزارية، باختيار اللواء أبو بكر الجندى للتنمية المحلية، والدكتورة إيناس عبد الدايم للثقافة، ورانيا المشاط للسياحة، وخالد بدوى لقطاع الأعمال العام، إضافة إلى اختيار عاصم الجزار نائبا لوزير الإسكان، وطارق توفيق نائبا لوزير الصحة .
كما حضر إسماعيل مراسم اليمين الدستورية للوزراء ونائبي الوزيرين، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي
وكان إسماعيل غادر في أواخر نوفمبر الماضي القاهرة في رحلة علاجية بألمانيا وعاد في 21 ديسمبر الماضي لقضاء فترة نقاهة عقب نجاح العملية، وفق ما أعلن مجلس الوزراء في بيان آنذاك.
وخلال الفترة الماضية تولي مصطفي مدبولي، وزير الإسكان، مهام القيام بأعمال إسماعيل بقرار من الرئيس
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