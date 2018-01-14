أجندة الأحداث السياسية.. تواصل انعقاد البرلمان

الأجندة السياسية



سلوى عثمان



تشهد مصر عددا من الأحداث غدا الاثنين من بينها تواصل انعقاد البرلمان بعد يوم من إجراء تعديل وزاري محدود.



البرلمان



• تعقد لجنة الشئون الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، اجتماعا غدا الاثنين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور عمرو حمروش، أمين سر اللجنة، بشأن ظاهرة الإلحاد المنتشرة بين بعض الشباب في مصر .



وقال النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف إن ظاهرة الإلحاد أصبحت تهدد أمن وسلامة الوطن وبنيانه الاجتماعى والثقافى والفكرى، مشيرا إلى أنه وجه طلب الإحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الأوقاف، وطلب توضيح خطة الحكومة لمواجهة هذه الظاهرة .



• وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الطارئة المنعقدة الآن للتصويت على التعديل الوزارى المحدود، على العودة للانعقاد غدا الاثنين، بدلا من الثلاثاء المقبل، كما كان مقررا من قبل، وذلك بناء على مطالبات نواب المحافظات البعيدة.



وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، فى بداية الجلسة العامة الطارئة اليوم، إن الجلسة مقيدة بالموضوع المحدد لها، إلا أن هناك جلسة عامة محدد لها سلفا الثلاثاء المقبل، متابعا: "وصلتنى مطالبات من عدد من النواب، خاصة من المحافظات البعيدة، بعقد الجلسة العامة الاثنين بدلا من الثلاثاء"



و يذكر أن الجلسة الطارئة اليوم الأحد، أقرت التعديل الوزارى المحدود الذى تضمنه خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجلس، وشمل أربع حقائب وزارية، باختيار اللواء أبو بكر الجندى للتنمية المحلية، والدكتورة إيناس عبد الدايم للثقافة، ورانيا المشاط للسياحة، وخالد بدوى لقطاع الأعمال العام، إضافة إلى اختيار عاصم الجزار نائبا لوزير الإسكان، وطارق توفيق نائبا لوزير الصحة .



• تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اجتماع غدا الاثنين ، لمناقشة تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات عن الرقابة المالية للمحافظات ، وأحال المجلس للجنة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن ملاحظاته على الوحدات المحلية والمحافظات، فيما يتعلق بالموقف المالى لـ27 محافظة، واللجنة ستناقش خلال اجتماعيها الأسبوع الجارى، تقرير الجهاز عن أربع محافظات، والاختيار يكون وفقا للمخالفات من حيث الأكثر قيمة وكما ستواصل اللجنة مناقشة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الموقف المالى للمحافظات خلال الفترة القادمة، وستكون الاجتماعات بحضور ممثلى الجهاز والمحافظات، وأى مخالفات لن يتم السكوت عنها، حفاظا على المال العام .



رئاسة الجمهورية



• أكد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتشرف بافتتاح عددا من المشروعات الخدمية العملاقة فى قطاع الصحة والتعليم بمحافظة كفرالشيخ ضمن المشروعات التى سيفتتحها غداً الاثنين عبر الفيديو كونفراس، من بينها المستشفى الجامعى ومستشفى سيدى غازى المركزى ومستشفى برج البرلس المركزى بالإضافة إلى مدرسة المتفوقين



وأكد نصر، فى بيان اليوم، أن تكلفة مستشفى سيدى غازى المركزى بلغت200مليون جنيه فى حين بلغت تكلفة مستشفى برج البرلس 70مليون جنيه والمستشفى الجامعى 390مليون جنيه ومدرسة المتفوقين100مليون جنيه، وذلك قرابة 800مليون جنيه ، وأوضح محافظ كفر الشيخ أن مدرسة المتفوقين أصبحت جاهزة للافتتاح عقب تشغيلها تجريبيا لمدة عامين، وتضم18فصلا دراسيا للمرحلة الثانوية بسعة 450 طالبا، وفندقا لإقامة طلاب المدرسة إقامة كاملة بتكلفة 100مليون جنيه ويتم اختيار الطلاب وفقا لمعايير محددة لضمان تفوقهم الدراسى وقد حصد طلاب المدرسة، خلال العاميين الماضيين أكثر من50جائزة محلية ودولية .



آخرى

• يقوم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، غداً الاثنين، بزيارة رسمية إلى القاهرة يلتقى خلالها بالرئيس عبد الفتاح السيسى، لبحث العلاقات الثنائية، وإطلاعه على برامج وسير عمل المنظمة ، وذكرت المنظمة -فى بيان- اليوم الأحد، أن العثيمين سيلتقى، خلال زيارته التى تستمر حتى الأربعاء المقبل، بوزير الخارجية سامح شكرى، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قبل أن يشارك فى افتتاح مؤتمر الأزهر العالمى لنصرة القدس، الذى سيعقد صباح الأربعاء، كما سيلتقى بشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب .



أحزاب وحركات ونقابات

• يعقد المجلس العمومى للقبائل العربية بـــ مصر وشبه جزيرة العرب، قبائل بنى عقبة العقبى، مؤتمراً صحفياً، عصر الأثنين المقبل، لإعلان نتائج انضمام مجلس القبائل العربية، لحملة "علشان تبنيها" الخاصة بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومطالبته بالترشح لفترة رئاسية ثانية، وذلك للوقوف إلى جانب الدولة المصرية وتأكيد الشرعية الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى ، ومن المقرر أن يعلن المجلس القبائل العربية، كيفية دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

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جامعات

• يفتتح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، صباح غد الاثنين، الندوة التعريفية حول فرص التمويل المتاحة للمنح والمشاريع البحثية التطبيقية للجامعة، التى ينظمها مكتب العلاقات الدولية بجامعة القاهرة ويستضيف خلالها العديد من ممثلي جهات التمويل الدولية والاتحاد الأوروبى، والهيئة الألمانية للتعاون الدولى "DAAD"، والمجلس الثقافى البريطانى، ومكتب إيراسموث بلاس الوطنى "NEO"، بالإضافة لممثلى بعض الجامعات الأوروبية



، وتبدأ فعاليات الافتتاح بقاعة القاسمى بالمكتبة المركزية الجديدة بالجامعة، ويتم خلال الندوة التعريفية استعراض أبرز مشروعات البحوث التطبيقية بجامعة القاهرة التى تخدم أغراض التنمية والاقتصاد الوطنى المصرى بشكل مباشر، وفرص التمويل المتاحة للمشروعات البحثية بالجامعة سواء من خلال التمويل الدولى أو التمويل المحلى



كما تستعرض الندوة شراكات جامعة القاهرة مع بعض الجامعات الأوروبية في مجالات التبادل الأكاديمى والبحثى والإدارى، وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الندوة التعريفية تأتى انطلاقاً من دور الجامعة فى خدمة المشاريع القومية والاقتصاد الوطني، وكذلك دورها في تحقيق رؤية مصر 2030 التي تتضمن وجود 10 جامعات مصرية في التصنيف الدولي والذي حققته جامعة القاهرة بالفعل وتحافظ عليه، مضيفاً أن الجامعة تحرص علي تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بها وتأهيل طلابها من خلال التبادل الأكاديمي والبحثي مع نظيراتها الأوروبية مما يعزز قدرة جامعة القاهرة علي الانتقال الي جامعة من الجيل الثالث .



• محافظات

• ينظم صندوق تحيا مصر غدا الإثنين، يوم لأنشطته فى محافظة أسوان بالتزامن مع عيدها القومى، حيث من المقرر الإعلان عن البدء فى استكمال المشروعات العاجلة المتوقفة بمدن ومراكز محافظة أسوان بإجمالى تكلفة 320 مليون جنيه .

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