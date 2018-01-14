وزير التعليم العالي يناقش آليات تعزيز التعاون مع إيطاليا

وزير التعليم التعاون مع إيطاليا

البدء فى إنشاء الجامعة الإيطالية بالعاصمة الإدارية الجديدة



المال خاص



استقبل د.خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم، جيامباولو كانتينى سفير إيطاليا بالقاهرة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وذلك بمقر الوزارة.



وأكد الوزير عمق علاقات التعاون التى تربط بين مصر وإيطاليا، خاصة فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى، لافتًا إلى ضرورة الاستمرار فى تنفيذ المشروعات العلمية المشتركة بين مصر وإيطاليا في إطار البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي والتعليمي والعلمي القائم بين البلدين، وكذلك المضى قدمًا فى الاستفادة من الخبرة الإيطالية، والبدء في إنشاء الجامعة المصرية الإيطالية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع استقدام أعضاء هيئة تدريس إيطالية للعمل بها.



وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات منها: زيادة عدد المنح الإيطالية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بصفة دائمة، وتفعيل مشروعات صندوق العلوم والتكنولوجيا ودفعها للأمام بالتعاون مع الجانب الإيطالي، وتعزيز التعاون وتحقيق الاستفادة من برنامج مبادرة الشراكة من أجل البحوث والابتكار فى منطقة المتوسط (بريما) بين مصر والاتحاد الأوروبي، من خلال إنشاء برنامج جديد لريادة الأعمال بين مصــر وإيطاليا، فضلًا عن الاسـتفادة من برنامج الاتحــاد الأوروبي (Cultural Heritage ـJPI) في مجال ترميم، وإعادة تطوير المواقع الأثرية باستخدام التقنيات الحديثة.



ومن جانبه، أكد سفير إيطاليا توجه الحكومة الإيطالية على دفع وتشجيع التعاون الثنائي مع مصر، واصفًا العلاقات بين البلدين بالممتازة على كل المستويات، معربًا عن سعادته بنجاح تجارب التعاون مع مصر خاصة فى مجال التعليم الفني والتكنولوجي كمدرسة بومبسكو للتعليم الهندسـى فى الاسكندرية، والمركز التعليمى الايطالى فى الفيوم.



كما أشاد جيامباولو كانتينى بالتعاون المتميز مع مصر في جميع المجالات، خاصة المجال التعليمي والبحثي، مؤكدًا استمرار التعاون في تنفيذ المشروعات العلمية المشتركة بين البلدين.



حضر اللقاء د. حسام الملاحي مساعد الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات، ود.محمد الشناوي مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية لشئون البحث العلمى.