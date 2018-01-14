EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
بالصور...الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستوري أمام السيسي
الأحد 14 يناير 2018 06:41 م
التعديل الوزاري
أخر الأخبار
التعديل الوزاري
المال- خاص
شهد الرئيس، عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، أداء أربعة وزراء جُدد اليمين الدستورية، وهم السادة وزراء التنمية المحلية، والثقافة، والسياحة، وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى نائب لوزير الإسكان، ونائب لوزير الصحة والسكان، وذلك بحضور المهندس، شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.
وقال السفير، بسام راضي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية في بيان إن الرئيس أعرب عن تمنياته للوزراء ونواب الوزراء الجُدد بالتوفيق والنجاح في أداء مهام مناصبهم، بما يحقق مصالح الشعب المصري، وإيلاء الأولوية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات والارتقاء بمستواها بشكل مستمر.
وشدد على ضرورة بذل أقصى الجهد لتحقيق التعاون والتنسيق بين جميع الوزارات وأجهزة الدولة بما يسهم في التنفيذ الأمثل لبرامج وخطط الحكومة وفقاً للجداول الزمنية المقررة.
و الوزراء الجُدد هم:
اللواء/ أبو بكر الجندي، وزيراً للتنمية المحلية.
الدكتورة/ إيناس عبد الدايم، وزيرة للثقافة.
الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة للسياحة.
خالد بدوي، وزيراً لقطاع الأعمال العام.
و نواب الوزراء الجُدد هم:
المهندس/ عاصم الجزار، نائباً لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
الدكتور/ طارق توفيق، نائباً لوزير الصحة والسكان.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا