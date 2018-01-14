صورة مولود مؤمن زكريا تشعل تويتر

مولود مؤمن

أحمد صبرى



أشعلت صورة المولود الجديد لمؤمن زكريا لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر موقع تويتر، وذلك بعد نشره صورة له.



وانهالت التهاني من المغردين واللاعبين، والتى قاربت ألفى تغريدة، فهنأ نجوم من المنتخب والمحترفين زكريا، منهم أحمد حسن، وعمرو السولية، وأحمد حسام ميدو، إلا أن التهنئة الأكثر تفاعلًا كانت من نصيب رمضان صبحي لاعب ستوك سيتى، حيث غرد متسائلًا: ايه يا مؤ.. ده الواد نازل عامل كده ليه؟