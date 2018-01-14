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اتصالات وتكنولوجيا
هاشتاج مرتضي منصور رئيسا لمصر يتصدر تويتر
الأحد 14 يناير 2018 06:24 م
هاشتاج مرتضي منصور
أخر الأخبار
هاشتاج مرتضي منصور
أحمد صبرى
تصدر هاشتاج "مرتضي منصور رئيسا لمصر" المركز الأول على التريند المحلى على موقع التغريدات المصغرة تويتر ، وذلك عقب اليوم الأول من إعلان عزمه الترشح للرئاسة.
وكان مرتضي منصور وهو عضو مجلس النواب ورئيس مجلس ادارة نادى الزمالك أعلن أمس نيته الترشح للإنتخابات الرئاسية، مؤكدا أنه سيعمل على إغلاق موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وترك رئاسة النادى إذا فاز بالإنتخابات .
وشن رواد موقع فيس بوك حملة سخرية ضد مرتضي منصور بعد تصريحاته حيث طالبوه بترك رئاسة النادى قبل الترشح ، كما نشروا العديد من الكومكسات التى تسخر من ترشحه معتبرين أن مصر ستتحول لنادى الزمالك فى عهده.
وانتشر الهاشتاج بشكل كبير فى الساعتين الماضيتين ويعتبر الثاني بعد تصدر هاشتاج "مرتضي منصور" المركز الأول من مساء أمس حتى صباح اليوم.
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وغرد احمد عمار فقال : #مرتضى_رئيسا_لمصر وهيغير كل أسبوع وزارة وهيجلد هاني العتال ف ميدان عام وهيجيب محمد صلاح نائب.
بينما قالت هدى :هاينقل النحس من الزمالك لمصر ، وذلك تعبيرا منها على الهزائم المتكررة فى عهده للنادى.
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