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سيـــاســة
برلمانية: لأول مرة 20% من الحكومة سيدات
الأحد 14 يناير 2018 06:16 م
وزيرات الحكومة
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وزيرات الحكومة
ياسمين فواز
صرحت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على تكريم المرأة والإعلاء من شأنها السياسي وتكريمها بأن يكون هناك فى الحكومة 6 وزيرات بما يساوى 20% من الحكومة سيدات.
وأوضحت عطوة أنه باختيار إيناس عبد الدايم ورانيا النشاط يكون عدد الوزيرات فى حكومة المهندس شريف إسماعيل 6 وزيرات، إذ تنضم الوزيرتان الجديدتان إلى القائمة السابقة التى تضم وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولة سحر نصر، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى هالة السعيد، ووزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم.
وأضافت عطوة ثقة القيادة السياسية فى المرأة تتجلي فى عصر السيسي، فلم يكن فى حكومة من الحكومات من قبل أن يكون هذا العدد من الوزيرات، ونتمنى لهن المزيد من العطاء والتقدم، ونحن نشيد بقرارات الرئيس ونتقدم له بالشكر لإنصافه للمرأة المصرية.
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