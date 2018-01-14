القابضة للتأمين تختار تصميم مشروعها العقاري بالعاصمة الإدارية

محمد يوسف

الشاذلي جمعة ومدحت إسماعيل



تتلقى شركة "مصر القابضة للتأمين" عروضًا من المكاتب الهندسية لاختيار أفضل تصميم لمشروعها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.



كشف، محمد يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة أن اختيار التصميم سيتم خلال شهرين، لافتا إلى أن مساحة المشروع 42 فدانًا، وهو عبارة عن مشروع سكنى إدارى ضخم بتكلفة استثمارية 2-2.5 مليار جنيه، وتصل مدة تنفيذ المشروع إلى ثلاث سنوات.



وتنفذ المشروع شركة "مصر للاستثمار والتنمية العمرانية" التى يسهم بها كل من شركة "مصر القابضة للتأمين" بحصة 10% و"مصر لتأمينات الحياة" بحصة 20% و"مصر للتأمين" بنسبة 20% و"مصر لإدارة الأصول العقارية" بحصة 30% و آخرين بنسبة 20% فى رأسمال تلك الشركة، فيما يبلغ رأس مال الشركة 650 مليون جنيه.