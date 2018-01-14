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سيـــاســة
حكاية وطن.. مؤتمر بمشاركة السيسي ينطلق الأربعاء
الأحد 14 يناير 2018 05:55 م
حكاية وطن مؤتمر للسيسي
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حكاية وطن مؤتمر للسيسي
المال- خاص
قال السفير، بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية مساء اليوم الأحد، إنه من المقرر عقد مؤتمر "حكاية وطن" برعاية الرئيس، عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 17 إلى 19 يناير الجاري بالقاهرة، وفق بيان.
وأكد المتحدث أن المؤتمر يأتي في إطار حرص سيادته على تفعيل المشاركة المجتمعية، وتعزيز الحوار مع المواطنين، خاصة الشباب، ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.
ومن المقرر أن يشارك الرئيس في المؤتمر، وذلك بحضور عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة، فضلاً عن الخبراء والمتخصصين في شتي المجالات.
ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة، والتي سيتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الأربع الماضية، فضلاً عن التحديات التي تواجه الدولة.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه من المقرر كذلك أن يقوم السيد الرئيس خلال المؤتمر بالرد على استفسارات المواطنين والتي تم طرحها في إطار مبادرة "اسأل الرئيس"، والتي انطلقت من 10 يناير وتستمر حتى 15 يناير الجاري.
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