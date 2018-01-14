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الإسكندرية
الإسكندرية تواجه لعنة الأمطار واضطراب بحركة الملاحة
الأحد 14 يناير 2018 05:44 م
الأمطار
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الأمطار
مها يونس
تشهد محافظة الإسكندرية حالياً سقوط أمطار غزيرة بمناطق حي المنتزة شرق المحافظة أدت إلى إعاقة الحركة المرورية بسبب تراكم المياه بمنطقة المندرة، فضلاً عن سقوط أمطار بمناطق حي وسط وحي العجمي وحي غرب، ما بين خفيفة ومتوسطة.
فيما شهدت الإسكندرية منذ صباح اليوم موجة صقيع، صاحبتها رياح شديدة البرودة، وطقس غائم جزئياً، تسببت في اضطراب حركة الملاحة بمينائي الإسكندرية والدخيلة، بينما قلت الشبورة المائية على الطرق الرئيسية.
وكانت قد أشارت محافظة الإسكندرية اليوم ، وفقاً لتوقعات نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من اليوم ١٤ يناير وحتى ١٦ يناير ٢٠١٨ إلي احتمال سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية اليوم.
ومن المتوقع غدا ١٥ يناير سقوط أمطار خفيفة قد تصل إلى ١ مم على السواحل الشمالية، أما يوم ١٦ يناير فمن المتوقع عدم سقوط أمطار.
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