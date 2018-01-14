سياسيون: التعديل الوزاري بانتظار آخر شامل بعد انتخابات الرئاسة ‎

شريف اسماعيل صورة جديدة

سلوي عثمان



أعلن مجلس النواب اليوم الأحد، عن الموافقة علي تغيير 4 وزراء من ضمن حكومة الدكتور شريف أسماعيل رئيس الوزراء . مع الابقاء عليه هذه الفترة حتي الانتخابات الرئاسية.



وبحسب التعديل الوزاري، تولي اللواء أبو بكر الجندي وزارة التنمية المحلية، والدكتورة ايناس عبد الدايم لوزارة الثقافة، ورانيا المشاط السياحة، وخالد بدوي قطاع الأعمال.



• ليست مؤثرة



من جانبه، قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، إن هذه التغيرات لن تؤثر على أداء الحكومة الحالية.



وأضاف أن معايير الاختيار تكاد تكون متطابقة لاختيار الوزراء السابقين، ولم يكن هناك داعٍ لهذه التغييرات نظرا لأن الرئيس الجديد سيقدم حكومته للموافقة عليها بعد الانتخابات الرئاسية



وتابع "كان من المنتظر تغيير رئيس الوزراء ،لكن ذلك لم يحدث رغم مرضه، ويمكن أن يكون ذلك بسبب النية لتغيير الوزارة بالكامل بعد الانتخابات".



** إيجابيات وسلبيات



بينما يري الدكتور باسم كامل، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وجود بعض الإيجابيات من هذا التغيير وعلى راسها وجود سيدتين بارزتين في مجالاتهم لتولي وزارات، وهو ما يعتبره مكسبا



وعن السلبيات قال كامل إن التعديلات تأتي نتيجة غياب الرؤية في الاختيار من الأساس، فلا يتم توضيح أسباب إقالة وزير أو قدوم وزير جديد



وتابع "هذا الغياب يجعل الوزراء أنفسهم لا يعرفون أسباب توليهم الوزارة وأسباب خروجهم من الوزارة، فتغيب الرؤية بالكامل في هذا الصدد"



وتحدث كامل عن وزيرة السياحة الجديدة كمثال، مؤكدا أنها ترأس وزارة تحتاج لعمل عشرة وزارات أخري لكي تنجح في مهمتها مما يجعل الأمر صعب عليها، رغم أن لها مكانة دولية، ومن المصريات الناجحات في الخارج.



وأضاف كامل أنه كان هناك وزراء آخرين عليهم اعتراضات واسعة مثل وزير الصحة ولم يتم تغييره رغم ذلك، وهو ما يرجعنا إلى نقطة غياب معايير الاختيار وعدم وجود شفافية في الإعلان عن هذه التعديلات

