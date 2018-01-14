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طاقة
الملا يعتمد الموازنات التخطيطية لشركتي بدر الدين ورشيد والبرلس
الأحد 14 يناير 2018 05:12 م
طارق الملا 1
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طارق الملا 1
نسمة بيومى
ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال الجمعيات العامة لشركتى بدر الدين للبترول ورشيد والبرلس للغاز لاعتماد الموازنات الاستثمارية التخطيطية للعام المالى 2018/2019، بحضور وكيلي أول الوزارة ووكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف ورئيسي هيئة البترول والقابضة للغاز ورئيس شركة شل مصر.
وأكد الملا أن استمرار الشركاء الأجانب في ضخ الاستثمارات وتكثيف أنشطتهم فى مشروعات إنتاج البترول والغاز يعد شهادة ثقة فيما تتخذه الوزارة من خطوات لتحسين الأداء وتهيئة المناخ الاستثمارى الملائم لتنفيذ المشروعات البترولية.
مشيراً إلى أن التعاون المثمر مع شركة شل العالمية أسهم فى تحقيق معدلات إنتاجية متميزة من الثروة البترولية من مناطق الإنتاج بالمياه العميقة بالبحر المتوسط وصحراء مصر الغربية.
ولفت إلى أن الوزارة تعطى كل الدعم لهذه الشركات لتحويل خططها إلى واقع ينعكس على زيادة الإنتاج.
وأوضح الجيولوجى علاء البطل رئيس شركة بدر الدين للبترول أن الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالى 2018/2019 تتضمن وضع برنامج تعظيم الأنشطة البترولية بحقول بدر الدين بهدف زيادة معدلات الإنتاج والاحتياطى من الثروة البترولية، وأنه من المستهدف حفر 31 بئرا استكشافية جديدة اعتباراً من النصف الثانى من عام 2017/2018 وحتى نهاية العام 2018/2019.
وأكد أنه تم وضع كشف الغاز شمال علم الشاويش مؤخراً على تسهيلات الإنتاج قبل الموعد المحدد بـ 3 شهور بمعدل 30 مليون قدم مكعب غاز يومياً ليسهم فى رفع اجمالى انتاج حقول بدر الدين من الغاز الى 448 مليون قدم مكعب يومياً.
وأشار إلى أن مؤشرات النشاط خلال النصف الأول من العام المالى 2017/2018 أظهرت بلوغ الإنتاج اليومى لحقول بدر الدين بالصحراء الغربية نحو 123 ألف برميل مكافىء وتحقيق اكتشافين جديدين خلال تلك الفترة باحتياطيات 8 مليون برميل مكافىء.
وأضاف أنه من المخطط زيادة معدلات انتاج حقول بدرالدين خلال الشهور الستة القادمة من خلال تنفيذ برنامج عمل يشمل عدداً من الإجراءات لزيادة عدد أجهزة الحفر العاملة بالحقول وتكثيف معدلات اصلاح الآبار وزيادة الطاقة الاستيعابية لبعض تسهيلات الإنتاج بحقول نياج.
وأشار إلى تحقيق أعلى معدلات السلامة والصحة المهنية فى حقول بدر الدين من خلال الإلتزام بتنفيذ أحدث البرامج والقواعد المتبعة فى هذا المجال، كما أشار الى تميز الأداء والذى يعكسه اختيار أحد الحفارات العاملة بحقول بدر الدين كأكفأ حفار فى أنشطة شركة شل على مستوى العالم.
وخلال مناقشات الموازنة التخطيطية لشركة رشيد والبرلس للغاز أوضح المهندس هشام العطار رئيس الشركة أنه جار حالياً الإعداد لبدء العمل فى حفر واكمال الآبار فى مشروع تنمية وإنتاج الغاز بمنطقة امتياز البرلس بالمياه العميقة غرب الدلتا، لافتاً إلى أنه من المخطط بدء انتاج الغاز من بئرين فى هذا المشروع خلال الربع الثالث من العام الجارى.
وأوضح أن النصف الأول من العام المالى 2017/2018 شهد تحقيق خطة الإنتاج المستهدفة من حقول الشركة بنسبة أكبر من المخطط، ليصل متوسط الإنتاج اليومى من الغاز الى 486 مليون قدم مكعب غاز يومياً، لافتاً الى نجاح الجهود المبذولة لتقليل معدلات التناقص الطبيعى لإنتاج الغاز من تلك الحقول وإدارة الخزانات بالصورة المثلى.
وأشار إلى مواصلة تنفيذ مشروع ربط حقلى جيزة وفيوم بحقول غاز شمال الإسكندرية التابعة لشركة بى بى البريطانية على تسهيلات الإنتاج والمخطط بدء انتاج الغاز منها قبل نهاية عام 2018 وذلك بعد نجاحها فى استقبال ومعالجة انتاج المرحلة الأولى لحقول شمال الأسكندرية
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