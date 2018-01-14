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التعديلات الوزارية أهم موضوعات التوك شو الليلة
الأحد 14 يناير 2018 04:58 م
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خريطة برامج التوك شو
رحاب صبحى
تشهد برامج التوك شو، مساء اليوم الأحد، مناقشة عدد من القضايا، أبرزها التعديلات الوزارية وملف حقوق الإنسان بمصر.
التعديلات الوزارية فى “90 دقيقة" على المحور
تستضيف الإعلامية جيهان لبيب مقدمة برنامج " 90 دقيقة " بقناة المحور الفضائية فى الثامنة مساءً، عددا من أعضاء مجلس النواب، فى فقرة خاصة للحديث عن التعديلات الوزارية فى حكومة المهندس شريف إسماعيل .
ويكشف النواب الثلاثة لـ90 دقيقة كواليس وأسرار ما دار فى جلسة مجلس النواب اليوم عن قائمة التعديلات الوزارية التى تمت فى حكومة المهندس شريف إسماعيل ولماذا تم تغيير الوزراء فى الوقت الحالى؟.
وتناقش جيهان النواب حول رؤيتهم عما يطلبه الشارع المصرى، والرأى العام من الوزراء الجدد، والملفات التى ستكون بانتظارهم فى تلك الفترة الهامة قبيل الانتخابات الرئاسية، وأهم الخطوات العاجلة المطلوب اتخاذها من الحكومة الجديدة.
سلماوى يتحدث فى " السلم " عن أهم المحطات فى حياته على الاولى
يستضيف برنامج "السلم" على القناة الأولى فى العاشرة مساءً الكاتب محمد سلماوي، ليتحدث عن مذكراته التي صدرت حديثًا بعنوان "يوما أو بعض يوم" ، ويتوقف الكاتب عند أهم المحطات في حياته وارتباطها بالأحداث الكبرى التي مرت بالبلاد، من بعد الحرب العالمية الأخيرة وحتى اغتيال الرئيس أنور السادات.
وضع حقوق الانسان فى مصر فى "الحياة اليوم"
يستضيف برنامج " الحياة اليوم " على قناة الحياة فى السابعة مساءً ، عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق فى حديث حول التعديلات الوزارية الاخيرة ، وفى الفقرة الثانية يستضيف البرنامج علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان ليتحدث عن زيارة اللجنة للسجون ووضع حقوق الانسان فى مصر .
"من ماسبيرو" يناقش المؤامرة التى كانت تدبر للشرق الأوسط
يقدم برنامج "من ماسبيرو" على القناة الاولى فى العاشرة والنصف مساءً،دكتور وسيم السيسى خبير علم المصريات وسيدور الحوار حول المؤامرة الكبرى التى كانت تدبر للشرق الاوسط وبالاخص منذ عام 1970 الحلقة تقديم عاطف كامل .
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