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اقتصاد وأسواق
اجتماع برئاسة مدبولي لمناقشة مشاكل صناعة السكر
الأحد 14 يناير 2018 04:46 م
اجتماع برئاسة مدبولي
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اجتماع برئاسة مدبولي
المال- خاص
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي وزير_الإسكان القائم_بأعمال رئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد اجتماعاً لمناقشة أوضاع صناعة السكر في مصر، وذلك بحضور وزيري المالية، والتموين ورؤساء مجالس إدارات عدد من الشركات العاملة في هذه الصناعة الوطنية.
وتناول الاجتماع عرضاً لأوضاع الشركات العاملة في هذه الصناعة، وما تحققه من نتائج، وما تواجهه من تحديات، وبحث كيفية الاستمرار في تطوير هذه الصناعة الحيوية، والارتقاء بها.
وأكد القائم بأعمال رئيس الوزراء على أهمية تنمية صناعة السكر من خلال تحسين اقتصاديات التشغيل، والعمل على تطوير خطوط الإنتاج، وتحسين كفاءة العمل، مؤكداً اهتمام الدولة بالنهوض بهذه الصناعة الوطنية الهامة.
واستمع مدبولي إلى ما قدمه ممثلو الشركات من مقترحات ورؤى حول المشاكل الحالية وسبل معالجتها، مشيراً إلى ضرورة استكمال الدراسات الفنية الخاصة بتطوير خطوط الإنتاج في بعض الشركات، وأهمية الاستفادة من المنتجات الجانبية التي تحقق إيرادات إضافية لهذه الشركات وذلك خلال طرحها سواء في السوق المحلي أو التصدير.
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