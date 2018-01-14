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اتصالات وتكنولوجيا
المحمول: نطالب المشغلين بتعويض التجار ماديًا بعد تحجيم بيع الشرائح
الأحد 14 يناير 2018 04:40 م
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سمية كمال
طالب محمد المهدي، الرئيس الشرفي للنقابة العامة لتجار المحمول والاتصالات، من شركات المحمول الثلاث بتعويض التجار المتضررين ماديًّا من قرارات جهاز تنظيم الاتصالات بشأن عمليات بيع واستبدال خطوط المحمول.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى تنظمه حاليًا شعبة المحمول والاتصالات لدى الغرفة التجارية بالجيزة وسط حالة من الاستياء الشديد بين صغار التجار، والذين يعتمدون عليها كمصدر رزق وحيد.
وأوضح المهدى أن جهاز تنظيم الاتصالات هو جهة سيادية ويصعب الرجوع إليها للمطالبة بتعويض عن تلك القرارات، لا سيما أن هدفها هو منع انتشار الخطوط مجهولة المصدر بالسوق المحلية، والتى تستخدم فى تنفيذ العمليات الإرهابية.
ومن جانبه، أكد محمد بركة، أحد موزعى خطوط المحمول، ضرورة ربط التعاقد على شرائح المحمول الجديد ببصمات العملاء على غرار دول مثل السعودية والإمارات، وربطها بقاعدة بيانات الرقم القومى، بما يسهل التعرف على هوية المخالفين حال ارتكاب حوادث.
يذكر أن جهاز تنظيم الاتصالات ألزم الموزعين بداية يناير الجارى، بعدم بيع أكثر من 50 شريحة محمول شهريًا لمدة شهرين، يلى ذلك إيقافها تماما عن مزاولة النشاط بداية مارس المقبل.
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