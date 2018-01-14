ماذا يعني دعم حركة طلاب مصر القوية لخالد على؟

خالد على 6



سلوى عثمان



أظهرت بيانات حزب "مصر القوية" و"طلاب مصر القوية" تباينا واضحا فى قرارات الطرفين حول الانتخابات الرئاسية المقبلة.



ففي الوقت الذي خرج فيه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح اليوم ليعلن عبر موقع "تويتر" أن "إغلاق المجال العام على المستوى السياسي والإعلامي، ومحاصرة الأحزاب، وقمع المعارضين بالقضايا الملفقة، ووضعهم على قوائم الإرهاب، والتحفظ على أموالهم، واستمرار حالة الطوارئ يعنى إصرار النظام على عدم إجراء انتخابات تنافسية، والتي هي المصدر الوحيد للمشروعية" معتذرا لمن طالبوه بالترشح، أصدرت حركة طلاب "مصر القوية" بيانا مؤكدين فيه مشاركتهم فى جمع توكيلات للمرشح الرئاسى المحتمل خالد على.



وحول هذا التضاد في المواقف بين قرار الحزب وحركة طلاب مصر القوية، أوضح عمرو خطاب، الأمين العام للحركة، أن الحركة منذ نشأتها في 2012 هى كيان يتبع الحزب فى الأفكار وليس القرارات الملزمة، وأنها كيان مستقل يتبع نفس المشروع الأساسي للحزب.



ودلل خطاب لـ"المال" على ذلك بأنه فى الاستفتاء على الدستور عام 2014 جاء قرار الحزب بالمشاركة، ومع ذلك خرجت الحركة لتعلن موقفها بمقاطعة الاستفتاء، وهو ماحدث بالفعل دون أي أزمة بين الهيئة العليا "لمصر القوية" والممثلين لحركة "طلاب مصر القوية".



وعن دعم خالد على فى الانتخابات الرئاسية، شدد خطاب على أن القرار جاء بدعم مرشح رئاسي محتمل بالوصول لحقه الدستورى بالوصول للمنافسة على مقعد الرئاسة، لكنه لم يكن قرارا بدعمه فى الانتخابات بعد أن يصبح مرشحا، مضيفا أنهم اعلنوا إرجاء قرار الدعم فى الانتخابات إلى مرحلة لاحقة.



وكانت حركة "طلاب مصر القوية" قد أعلنت فى بيانها الداعم لجمع التوكيلات لخالد على ما يلي: "- بحثاً عن موطئ قدم - .. شعار جسد مشاركة حركة طلاب مصر القوية فى انتخابات الاتحادات الطلابية الأخيرة فى ظل مشهد متصاعد من غلق المجال الجامعي على المجموعات الطلابية المدعومة من الأجهزة الأمنية ومجالس إدارات الجامعات المعينة فى ظل انتهاكات تمثلت فى الشطب والطعون الكيدية والتهديد وصولاُ للتلاعب بالنتائج



بحثاً منها عن موطئ قدم فى الجامعات تحاول من خلاله أن تعبّر بجد عن أمال وتطلعات الطلاب و تنتزع حقوقهم وتقوم على تنفيذ الأنشطه التى تنمي الجوانب الاجتماعية والعلمية والسياسية وسط حالة سلطوية بأئسة من المنع والتسطيح والإلهاء.



بذات الحالة استقبلت الحركة إعلان إجراءات وجدول الانتخابات الرئاسية وسط مدّ لحالة الطوارئ وتعقب قانوني ملفق لعدد من المرشحين المحتملين فى مواجهة رأس السلطة الحالية، أبرزهم المحامي الحقوقي الأستاذ خالد علي الذي يخوض معركة وتحديا كبيرين لجمع التوكيلات اللازمة لترشحه رسمياً.



ولإيمانها بأن التغيير المنشود لن يأتي إلا بالعمل الجاد والمتواصل والاشتباك مع كافة الاستحقاقات السياسية والانتخابية وفق الامكانات المتاحه لتمكيننا من التواصل مع الناس وفتح أفق ومساحات نضالية وتوعوية جديدة، ومواجهةً و تأريقاً لرغبة النظام الحالى فى تأميم المجال العام لصالحه.



و رغم أن حسم قرار نهائي بالمشاركة من عدمها فى الانتخابات الحالية يعدَ مبكراً نظراً للتحديثات التى تطراً على الساحة السياسية كل يوم، إلا أن ما تمثله معركة التوكيلات من أهمية فى الوقت الراهن يفرض على الحركة إبداء موقف عاجل منها.



لذا نظمت الحركه عدد من ورش العمل الداخلية للنقاش على مدار الشهر انتهت باستفتاء داخلي للجمعية العمومية أمس على تلبية دعوة حملة الأستاذ خالد علي والمشاركة فى جمع التوكيلات من عدمه، وكانت النتيجة بالموافقة بنسبة 69.3% مقابل 30.7% رفض.



وبناءاً عليه قررت الحركة تدشين حملة بالجامعات لجمع التوكيلات من الطلاب دعماً وتأكيداً على حق الأستاذ خالد على فى الترشح، مع الاحتفاظ بإعلان الموقف النهائى من الانتخابات لحين انتهاء مرحلة جمع التوكيلات وتقييم نزاهة سير وأجواء العملية الانتخابية.



نهايةً ندعو زملائنا الطلاب لمشاركتنا فى جمع التوكيلات خلال الأيام القليلة المتبقية من امتحانات نصف العام، على أن نعلن تباعاً عن أماكن وكيفية عمل التوكيلات وأرقام التواصل فى الجامعات "



كما أعلن حزب " مصر القوية " فى وقت سابق رفضه المشاركة فى الانتخابات الرئاسية ببيان وجاء فيه " بالتزامن مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية عن الجدول الزمني للانتخابات القادمة فإننا في حزب مصرالقوية نؤكد على رؤيتنا التي تنبع من أن الانتخابات ليست جدولاً زمنيًا أو إجراءات إدراية، بل هي عملية مجتمعية يشارك فيها المجتمع حكامًا ومحكومين، وبها يقاس تقدم المجتمعات من عدمه وذلك بمدى تحقق الديمقراطية ووجود المنافسة الشريفة. لكننا - وللأسف - لم نر حتى الآن ما يبشر بوجود عملية انتخابية حقيقية؛ فالمناخ السياسي مغلق بالكامل، ولا فرصة لأحد للتواصل مع الجماهير، ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية رأينا الملاحقة القانونية والتشويه الإعلامي لكل من أعلن نيته الترشح، بالإضافة إلى اعتقالات بين مؤيديه؛ مما خلق جوًا محبطًا وعزوفًا من الرموز السياسية عن الترشح، وزاد الطين بلة قيام البرلمان بمد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، في الوقت الذي كان عليه فيه أن يهيئ المناخ للانتخابات بعمل تعديلات تشريعية على قوانين مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتظاهر حتى يتمكن المتنافسون من المشاركة الجادة.



في نفس الوقت يرى الجميع مشهد التسخير الكامل لمؤسسات الدولة التنفيذية لجمع استمارات المبايعة للرئيس الحالي، وأخيراً يأتي الجدول الزمني والإجراءات المعلن عنها من الهيئة الوطنية بما فيها من تضييق في وقت جمع التوكيلات ومد التصويت لثلاثة أيام!!



إن كل ما سبق يؤدي بالمشهد إلى حالة من المبايعة المقنعة أو استفتاء على بقاء الرئيس الحالي، وليس انتخابات حقيقية، وهو المشهد الذي يعيد الوطن والمجتمع إلى الوراء قرون من الزمان.



لذلك فإننا في حزب مصر القوية إذ نطلق صيحة التحذير الأخيرة ونؤكد أن استمرار الأمور بهذا المنوال لن يؤدي إلى انتخابات حقيقية بأي شكل، فإننا نحمل مؤسسات الدولة المختلفة تشريعية وتنفيذية وسياسية وإعلامية مسؤوليتها عن استمرار هذا المشهد الهزلي، وواجبها في تعديل هذا المسار قبل أن تهان بلادنا في مسرحية هزلية تضحك العالم وتشوه وجه الوطن".