وائل سمير رئيساً لمدينة العبور الجديدة

وزير الإسكان



بدور إبراهيم :



أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً وزارياً رقم 20 لسنة 2018، بتولي المهندس وائل محمد سمير السيد، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أعمال رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة.

