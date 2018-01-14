مصر لرأسمال المخاطر تضخ 30 مليونا بشركات بلاستيك ومجازر وهندسية

قابيل في مؤتمر اليورومني 2017

أحمد علي:



تخطط شركة مصر لرأسمال المخاطر ضخ أول تمويلاتها بقيمة إجمالية تصل لـ 30 مليون جنيه قبل نهاية شهر يناير الجاري، اذ تلقت الشركة 3 ملفات لشركات صناعية متعثرة من قبل مركز تحديث الصناعة.



وقال هاني توفيق، الرئيس التنفيذي لشركة مصر لرأس المال المخاطر، إن الشركة ستضخ تمويلات ستصل لـ 30 مليون جنيه قبل نهاية شهر يناير الجاري، مشيرًا الى ان شركة "يونيون كابيتال" – شركة الادارة المسئولة عن انتقاء الشركات المتعثرة- نحو 3 ملفات من قبل مركز تحديث الصناعة وذلك كمرحلة أخيرة من البحث والانتقاء.



يُذكر انه تم تأسيس شركة مصر رأسمال المخاطر برأسمال قدره 150 مليون جنيه بمشاركة كل من مركز تحديث الصناعة وبنك الاستثمار القومي بـ 30 مليون جنيه لكل منهما، و أيادي بـ 20 مليون جنيه، وصندوق تحيا مصر بنحو 70 مليون جنيه.



وشركة مصر رأسمال المخاطر أسست من قبل وزارة التجارة في منتصف عام 2017 الماضي، من أجل تمويل المصانع المتعثرة، وذلك بدلًا من تأسيس صندوق استثماري.



وأضاف توفيق، في تصريحات خاصة لـ"المال" أن الملفات الثلاثة تخص شركة تعمل بمجال الصناعات الهندسية، و أخرى بمجال تصنيع البلاستيك، والثالثة تعمل بمجال المجازر.



وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مصر لرأس المال المخاطر، أن التذكرة التمويلية الواحدة لكل شركة ستتراوح بين 5 – 10 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن طريقة التمويل سيتم تحديدها وفقًا لكل حالة.



وتابع قائلًا: إن شركة مصر رأسمال المخاطر ستتبع طريقتين عند التمويل أولها هي "الاقراض" سواء كانت قروض طويلة أو متوسطة الأجل، وثانيها تمويل رأس المال، موضحًا ان نسبة ديون المتراكمة على الشركة ستحدد امكانية إقراضها من عدمه.