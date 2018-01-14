حملة خالد على تتقدم بثلاث شكاوى جديدة للوطنية للانتخابات

خالد على، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المصرية

سلوى عثمان:



تقدمت حملة المرشح الرئاسي خالد علي، اليوم الأحد، بشكوى رسمية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، تناولت تعرض عددا من المواطنين لانتهاكات أثناء تحريرهم نماذج التأييد بمحافظة الشرقية.



وذكرت الحملة أنها تلقت عدة شكاوى من المواطنين، أثناء تحريرهم نموذج التأييد بمكتبي شهر عقاري "بلبيس" و"الزقازيق"، حيث قام أشخاص بملابس مدنية يدعون انتمائهم للأجهزة الأمنية بمصادرة نماذج التأييد التي قام بتحريرها أحد المواطنين فيما قاموا بتهديد مواطن آخر لعدم تحرير التوكيل.



وطالبت الحملة، الهيئة الوطنية للانتخابات، باتخاذ اللازم حيال التحقيق في هاتين الواقعتين وإزالة أي مصدر لتهديد المواطنين حال تحرير التوكيلات، وجاء في نص الشكوى:



"السيد الاستاذ المستشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات



تحية طيبة وبعد



أخطرنا عددا من المواطنين الراغبين في تحرير توكيلات تأييد الترشح لرئاسة الجمهورية 2018 في محافظة الشرقية وتحديدًا في مكتبي شهر عقاري بلبيس والزقازيق بوجود أشخاص بملابس مدنية يدعون انتمائهم للأجهزة الأمنية، قاموا بمصادرة نماذج التأييد التي قام بتحريرها أحد المواطنين وقاموا بتهديد آخر لعدم تحرير توكيل لتأييد السيد الاستاذ خالد علي عمر، لذلك نرجو من سيادتكم التكرم باتخاذ اللازم حيال التحقيق في هاتين الواقعتين وإزالة أي مصادر لتهديد المواطنين حال تحرير توكيلات التأييد المشار إليها".



وتقدمت بشكوى أخري إلى الهيئة الوطنية للانتخابات حول وجود معوقات في تحرير "نماذج التأييد" بالقنصليات.



وذكرت الحملة أن العديد من الشكاوى وردتها عبر مواطنين مقيمين بالخارج، أكدوا خلالها عدم وجود نموذج التوكيل الصادر من الهيئة الوطنية، بالقنصليات المصرية في كل من واشنطن والرياض والدوحة وأنقرة.



وأشارت الحملة إلى أن القنصليات المصرية في السعودية وتركيا قامت بتحرير توكيلات تأييد لترشيح خالد علي باستخدام "نموذج توكيل خاص لمحامي" وليس النموذج الصادر عن الهيئة.



وشددت الحملة على أن ذلك يُعد مخالفة واضحة للقانون المنظم للعملية الانتخابية ولقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، ويشكل عائقا في سبيل استكمال أوراق الترشح.



وأهابت الحملة بالهيئة سرعة اتخاذ القرار اللازم لإزالة هذه المخالفات، وجاء نص الشكوى:



السيد الاستاذ المستشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات



تحية طيبة وبعد



إلحاقًا لعدد من الشكاوى التي سبق وتقدمنا بها إلى الهيئة بخصوص بعض المعوقات في تحرير توكيلات تأييد الترشح لرئاسة الجمهورية فإننا نتقدم لسيادتكم بهذه الشكوى أيضًا في نفس الإطار حيث اخطرنا عدد من المواطنين الراغبين في تحرير توكيلات تأييد للترشح بعدم وجود نموذج التوكيل الصادر من الهيئة الوطنية بالقنصليات المصرية في كل من واشنطن والدوحة والسعودية وتركيا.



و قامت كل من القنصليات المصرية في السعودية وتركيا بتحرير توكيلات تأييد لترشيح الاستاذ خالد علي باستخدام نموذج توكيل خاص لمحامي وليس على الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات.



يعد مخالفة واضحة للقانون المنظم للعملية الانتخابية و لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ويشكل عائقًا في سبيل استكمال أوراق ترشح السيد الاستاذ خالد علي، فإننا نتقدم لسيادتكم بهذه الشكوى آملين سرعة اتخاذ القرار اللازم لإزالة تلك المخالفات".





أما الشكوى الثالثة التي قدمتها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فهي ضد جريدة "صوت الأمة"، التي يرأس مجلس إدارتها الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، وذلك في أعقاب ما نشرته من "تسجيلات مفبركة" منسوبة لـ طارق العوضي المحامي والمهندس ممدوح حمزة والأستاذ حازم عبد العظيم، والتي ادعت الجريدة من خلالها تأييدهم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.



وذكرت الحملة في شكواها أنها فوجئت أمس، بنشر خبر عبر البوابة الإلكترونية لجريدة "صوت الأمة" تحت عنوان "مفاجأة.. تسجيلات مسربة.. حازم عبدالعظيم وممدوح حمزة وطارق العوضي يدعمون السيسي في انتخابات الرئاسة".



وأشارت الحملة إلى أن متن الخبر اعترف باصطناع التسجيل بدعوى أنه يمكن لأي شخص "فبركة" مثل هذه التسجيلات.



وشددت الحملة على أن نشر مثل تلك الأخبار بهذه الطريقة من شأنه إثارة البلبلة والإساءة للشخصيات العامة ومخالفة صريحة لميثاق الشرف الإعلامي ولقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.



ونبهت الحملة في شكواها إلى أن مثل هذه الأخبار تلحق الأضرار بالمحامي طارق العوضي بوصفه أحد المستشارين القانونيين للمرشح الرئاسي خالد علي.



وأهابت الحملة، بالهيئة الوطنية للانتخابات، سرعة إزالة تلك المخالفة والتحقيق في وقائعها، وجاء بنص الشكوى:



"السيد الاستاذ المستشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات



فوجئنا أمس، الموافق 13 يناير، على البوابة الإلكترونية لجريدة صوت الأمة، خبرًا بعنوان، مفاجأة (تسجيلات مسربة).. حازم عبدالعظيم وممدوح حمزة وطارق العوضي يدعمون السيسي في انتخابات الرئاسة.



يصاحب العنوان تسجيلًا صوتيًا اعترفت الجريدة في متن الخبر باصطناعه ويحوي هذا المقطع الصوتي تركيبًا لجمل بصوت الاستاذ طارق العوضي "على غير الحقيقة" بدعمه للمرشح عبدالفتاح السيسي لانتخابات رئاسة الجمهورية 2018 وحيث أن نشر مثل تلك الاخبار بهذة الطريقة من شأنه إثارة البلبلة و الاساءة لمقدم هذا البلاغ والاضرار بموقفه كأحد المستشارين القانونين للسيد الاستاذ خالد علي وهو ما يعد مخالفة صارخة لميثاق الشرف الإعلامي و لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات واضرارًا بمصلحة أحد المرشحين المحتملين لذا نرجو من سيادتكم التكرم بسرعة إزالة تلك المخالفة والتحقيق في وقائعها".



