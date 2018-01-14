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استثمار
تجديد 4 شهادات أيزو لمركز قدرات التدريس بجامعة القاهرة
الأحد 14 يناير 2018 02:47 م
محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
أخر الأخبار
محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
أحمد اللاهونى
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن تجديد 4 شهادات للأيزو العالمية لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة القاهرة، للمرة الثالثة على التوالى، وذلك وفقاً لتوصية لجنة المراجعة الدولية، التى أنهت زيارتها لمراجعة أنظمة الجودة المطبقة بالمركز خلال الأسبوع الأول من يناير الحالى.
وفحصت اللجنة، جميع أنظمة الجودة، التي سبق حصول المركز عليها، فحصا دقيقا، وتمثلت الشهادات فى جودة الإدارة والسلامة والصحة المهنية وجودة البيئة وسلامة الغذاء، إذ إن مركز القدرات بجامعة القاهرة أول مركز يحصل على 4 شهادات عالمية.
يشار إلى أن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدرس بجامعة القاهرة واحد من أهم مراكز التدريب في مصر، وهو متخصص في تنمية القدرات المهنية ورفع الكفاءة والتأهيل للقيادة من خلال الخبراء المتخصصين باستخدام الوسائل الحديثة في التدريب، كما أنه يضم نخبة من المدربين المعتمدين على المستوى الدولى.
جامعة القاهرة
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