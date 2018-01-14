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استثمار
الغضبان يبحث مع قنصل الصين زيادة الاستثمارات ببورسعيد
الأحد 14 يناير 2018 02:42 م
الغضبان يبحث مع قنصل الصين زيادة الاستثمارات ببورسعيد
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الغضبان يبحث مع قنصل الصين زيادة الاستثمارات ببورسعيد
الترتيب لعقد مؤتمر للمستثمرين الصينيين ببورسعيد
أمانى العزازي
استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، لي جياتشه، قنصل عام جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، وذلك بمكتبه بديوان عام المحافظة، لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين في عدة مجالات.
ورحب المحافظ، في بداية اللقاء، بالقنصل على أرض بورسعيد، مؤكدا متانة العلاقات التي تجمع البلدين، وأن بورسعيد تفتح أبوابها للمستثمرين الصينيين للقدوم إليها، خاصة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة والإلكترونيات، لافتا إلى أن المحافظة تتحول في الوقت الحالي إلى مدينة صناعية من خلال عدة مشروعات كبرى وأنهم يهمهم الاستفادة بالخبرات الصينية في هذا الشأن.
كما عرض اللواء عادل الغضبان على القنصل الصيني ما تمتلكه المحافظة من موانئ وإمكانات بخلاف المشروعات الصناعية واللوجيستية التي جعلتها قاطرة التنمية في مصر، مطالبا الجانب الصيني بالتعاون مع رجال الأعمال والمستثمرين وخبراء الملاحة والغرفة التجارية ببورسعيد.
وأكد القنصل الصيني أنهم يأملون في تنظيم مؤتمر كبير ببورسعيد يشارك فيه رجال الأعمال والمستثمرون من الجانبين، وهو المقترح الذي رحب به المحافظ.
ورحب محافظ بورسعيد بمقترح القنصل إقامة مؤتمر تتم من خلاله دعوة رجال الأعمال الصينيين للتعرف على الفرص الاستثمارية.
ومن جانبه أوضح القنصل أن مصر يأتي إليها أكثر من 100 مستثمر في مجال التكنولوجيا، مبديا استعدادهم للتعاون مع بورسعيد في عدة مجالات، خاصة أنها من المحافظات الواعدة في مجال الاستثمار.
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