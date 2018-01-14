شروط استخراج بطاقة تموين جديدة.. 1500 جنيه حدا أقصى للدخل

مصدر: تقديم 8 آلاف طلب



محمد مجدي ومحمد ريحان:



أكد مصدر مسئول في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن عملية التنقية والتنقيح للبطاقات التموينية مستمرة بمعرفة وزارة الإنتاج الحربي، وذلك بالتعاون مع التموين، أن عدد البطاقات التي تم تنقيتها بلغ حتي الأن ما يقرب من 11 مليون بطاقة ذكية.



وقال المصدر إن طلبات التقدم لاستخراج بطاقات تموينية جديدة بما يقرب من 8 ألاف بطاقة، حتي الأن منذ شهر ديسمبر الماضي، وذلك للأفراد ساقطي القيد، وغير موجودين في أي بطاقة تموينية نهائياً، طبقاً للشروط الآتية.



1ـ من يحصلون على مبارك والسادات وتكافل وكرامة، والضمان الاجتماعي.



2ـ الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة.



3ـ القصر الذي ليس لهم عائل ولا دخل ثابت لوفاة الوالدين.



4ـ الموظفين في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال والقطاع العام الذي لا يزيد إجمالي دخلهم عن 1500 جنيه.



5ـ أرباب المعاشات العاملين بالحكومة أو قطاع عام أو قطاع خاص الذي لا يزيد إجمالي معاشهم عن 1200 جنيه.



6ـ السائقين والعمال والعمالة الموسمية والحرفيون وأصحاب المهن والعاملين بالقطاع الخاص الذي لا يزيد دخلهم عن 800 جنيه بموجب بحث اجتماعي من الشئون الاجتماعية.



7ـ أصحاب الأمراض المزمنة وذو الاحتياجات الخاصة "دون التقيد بالدخل" أي لا ينطبق عليهم شروط الحد الأقصي للدخل.



المستندات المطلوبة



1ـ صورة الرقم القومي لجميع الأفراد بحد أقصي 4 أفراد فقط بطاقة رب الأسرة وباقي الأفراد الثلاثة أو شهادة ميلاد كمبيوتر للقصر.



2ـ صورة قسيمة الزواج.



3ـ إيصال نور



4ـ رقم المحمول لرب الأسرة



5ـ صورة عقد إيجار



6ـ المستند الذي يدل على قيمة الدخل سواء مفردات المرتب أو بيان المعاش أو البحث الاجتماعي للحالات المطلوب عنها بحث اجتماعي.



ملحوظة: لا يحق لأصحاب المهن الحرة مثل الأطباء والصيادلة والمهندسين والمحامين وأصحاب المشاريع الذي لهم بطاقة ضريبية لا يحق لهم عمل بطاقة تموين لأول مرة في حالة ساقطي القيد غير الموجودين في أي بطاقة تموينية.