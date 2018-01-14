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استثمار
التخطيط تنظم ورشة عمل لتحديث إستراتيجية رؤية مصر 2030
الأحد 14 يناير 2018 02:19 م
التخطيط تنظم ورشة عمل لتحديث إستراتيجية رؤية مصر 2030
أخر الأخبار
التخطيط تنظم ورشة عمل لتحديث إستراتيجية رؤية مصر 2030
هالة السعيد: "رؤية مصر 2030 تستهدف توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان المصري "
أحمد عاشور
نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الأحد، ورشة عمل لمناقشة سبل تحديث ما يخص، محور البيئة، باستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وكذلك مناقشة رؤية وزارة البيئة، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة في مصر، وتأتي هذه الفعاليات محققة لأهداف الوزارة في مناقشة القضايا والموضوعات التي تهم المواطن.
وقالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن: "الحكومة تستهدف في محور البيئة من خلال استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، أن يكون البعد البيئى محورًا أساسيًا فى كل القطاعات التنموية والاقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها، كما أكدت، أنه يضمن حقوق الأجيال القادمة فيها، بجانب أنه يعمل على تنويع مصادر الإنتاج والانشطة الاقتصادية، ويساهم فى دعم التنافسية، وتوفير فرص عمل جديدة، والقضاء على الفقر، بالإضافة إلى أنه يحقق عدالة اجتماعية مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان المصري .".
وأكدت "السعيد" على الحد من التلوث كأحد الأهداف الأساسية لمحور البيئة، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية عن طريق استغلال المخلفات الصلبة وإعادة تدويرها.
وتابعت "وزيرة التخطيط " أن رؤية مصر 2030، تستهدف الحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجى والإدارة الرشيدة والمستدامة لها.
وحضر الفاعلية د. حسين أباظة رئيس فريق عمل استراتيجية التنمية المستدامة:رؤية مصر 2030، وعدد من ممثلي الوزرات الأخرى منها البيئة،و التنمية المحلية، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزارة الموارد المائية والري، وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة النقل، وزارة الخارجية، بالاضافة إلي التعليم العالى والبحث العلمي، كما حضر ممثلون عن معهد التخطيط القومي، المركز القومي للبحوث، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
يُذكر أن تلك الورشة تعد الثامنة لوزارة التخطيط، ويأتي ذلك في إطار تحديث استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، من أجل العمل على تبسيط تلك الرؤية وأهدافها على المواطن.
التخطيط
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