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استثمار
رانيا المشاط تلتقي مستثمري القطاع السياحي بأولى محطات الوزارة
الأحد 14 يناير 2018 02:15 م
رانيا المشاط
أخر الأخبار
وكيل البنك المركزي
دعاء محمود
أكد البرلماني عمرو صدقي، عضو مجلس النواب، أنه من المقرر أن تلتقي رانيا المشاط، التي تولت وزارة السياحة في التعديل الوزاري الأخير، كبار المستثمرين بالقطاع اليوم، وذلك للتباحث حول أوضاع القطاع.
وأشار صدقي في تصريح لـ"المال"، إن رانيا المشاط تعد أول سيدة تتولى وزارة السياحة.
ووافق مجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال على اختيار المستشارة الاقتصادية رانيا المشاط، لمنصب وزير السياحة بدلاً من يحيي راشد فى التعديلات الوزارية الجديدة.
وفيما يلي نبذة قصيرة عن الوزيرة الجديدة:
شغلت منصب "وكيل محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية بالبنك المركزي المصري" لمدة 11 عاما منذ 2005 ، وسعت لتطوير استراتيجية السياسة النقدية، وهو المحور الذي دُشن في 2005 ضمن برنامج الإصلاح المصرفي.
عملت كاقتصادي أول في صندوق النقد الدولي بواشنطن قبل انضمامها للبنك المركزي المصري، وكانت ضمن فريق التفاوض على برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي بين عامي 2011 – 2013، إضافة إلى تبادل الخبرات العملية مع المؤسسات الاقتصادية الدولية والبنوك المركزية.
حاصلة على الماجستير والدكتوراة فى الاقتصاد من جامعة ميريلاند الأمريكية، بارك كولدج، ويشمل مجال تخصصها تطبيقات الاقتصاد الكلي والاقتصاد الدولي والسياسة النقدية مع عدد من الإصدارات الخاصة بتلك المجالات، وشغلت منصب نائب مدير مشروع بمركز الإصلاح المؤسسي والقطاع غير الرسمي (IRIS) في جامعة ميريلاند.
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