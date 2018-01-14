قطع مياه الشرب عن مدينة بنها

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، أنه سيتم قطع المياه عن مدينة بنها، اعتبارا من التاسعة مساء الأربعاء، حتى الخامسة من فجر الخميس، نظراً للقيام بأعمال تطهير محطة معالجة الصرف الصحي.





وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز، والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة، مؤكدة على توفير سيارات مياه شرب نقية للمناطق المتأثرة، يتم طلبها عن طريق الخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.