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اتصالات وتكنولوجيا
جوميا تطلق حملة لتشجيع التسوق الإلكترونى
الأحد 14 يناير 2018 02:06 م
جوميا
أخر الأخبار
جوميا
المال – خاص
أطلقت شركة جوميا مصر لخدمات التسوق الإلكترونى، حملة جديدة عبر موقعها الالكترونى لتشجيع التسوق أونلاين عبر الإنترنت، بمناسبة أعياد رأس السنة وبدء العام الجديد.
وقال هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا، إن شركته تعد أكبر مول للتسوق أونلاين، فيتوافر لدينا من جميع أنواع المنتجات بكل الفئات، ويُمكن الموقع العملاء الكرام من الاطلاع على المنتجات بأكثر من زاوية وطريقة للتأكد من أنها الاختيار الأنسب لهم، علاوة على سهولة الشراء والقضاء على الازدحام المروري، حيث وفرت جوميا المنتج من الشاشة إلى باب المنزل أو العمل.
وأضاف صفوت فى بيان صحفى اليوم يتميز أيضا أن التسوق عبر جوميا بالقدرة على مقارنة المنتج مع بعض المنتجات الأخرى سواء الموجودة في المحال والمولات بصورتها التقليدية أو الموجودة عبر المواقع الإلكترونية، كما تتميز جوميا بإمكانية تقييم المنتج حيث تساعد العملاء قبل قرار الشراء لمنتج ما من ماركة معينة الاطلاع على تقييم العملاء السابقين لاتخاذ القرار المناسب سواء بالشراء أو العزوف، وإمكانية استبدال المنتج أو إرجاعه وفقاً للزمن المحدد لذلك حتى في الأجهزة المنزلية الكبيرة مثل الثلاجات والغسالات ".
التسوق الإلكتروني
جوميا
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