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سيـــاســة
هاشتاج مرتضى منصور يتصدر تويتر
الأحد 14 يناير 2018 02:04 م
مرتضى منصور
أخر الأخبار
مرتضى منصور
سمية كمال:
اشتغلت منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، بهاشتاج مرتضي منصور، وذلك بعد إعلانه أمس، الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، مع الإعلامى أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد.
تداول المغردون الخبر بين مؤيدين للقرار وساخرين منه، بعدد تغريدات تجاوز 10 ألاف تغريدة، ليحتل الهاشتاج المستشار مرتضي منصور، المركز الأول.
يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت تقديم أكثر من طلب برفع الحصانة البرلمانية عن النائب مرتضى منصور، للتحقيق معه في عدد من قضايا السب والقذف، وتم رفض تلك الطلبات.
سيـــاســة
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