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بورصة وشركات
بروتوكول ثلاثي لإصدار بطاقات الزكاة الإلكترونية
الأحد 14 يناير 2018 01:27 م
بطاقات الدفع الإلكترونى
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بطاقات الدفع الإلكترونى
مها أبوودن
وقعت شركة "إي فاينانس" العاملة بمجال الدفع والتحصيل الإلكتروني، اتفاقية تعاون ثلاثية مع كل من بيت الزكاة والصدقات، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الازهر، وبنك ABC، لتقديم بطاقات إلكترونية لتحصيل الزكاة.
ويأتي بروتوكول التعاون بهدف تقديم الخدمات التكنولوجية اعتمادًا على البنية التحتية لشركة إي فاينانس من خلال إصدار وتشغيل بطاقة الزكاة والصدقات لصرف المساعدات المالية للمتعاملين مع بيت الزكاة شهرياً طبقا للمعايير، وبما يحقق التيسير والدقة والسرعة فى تقديم الخدمات المختلفة التي يقدمها بيت الزكاة للمستحقين.
وقع بروتوكول التعاون كل من إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة "إي فاينانس"، والدكتور صفوت النحاس، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات المصري، وأكرم تيناوي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنكABC.
أكد إبراهيم سرحان، رئيس شركة إي فاينانس على الدور الذي تلعبه الشركة في هذا المشروع الضخم اعتماداً على البنية التحتية عالية التقنية والكوادر البشرية المدربة على أعلى مستوى إحترافي والشبكة الإلكترونية واسعة الانتشار فى جميع أنحاء الجمهورية والمؤمنة وفقًا للمعايير والمواصفات العالمية والتى تتوافق مع معايير الأمن القومى لإصدار وتفعيل وتشغيل البطاقات، وهو ما يمكنها من تقديم الخدمات التكنولوجية بالجودة المطلوبة، مشيراً إلى أن الشركة ستقوم بإصدار البطاقات البلاستيكية لصرف الزكاة والصدقات للمستحقين والذين يصل إجمالي أعدادهم إلى سبعة وسبعين ألف مستحق، وستكون بداية انطلاق المشروع من محافظة القاهرة علي أن تتوالي جميع المحافظات في خلال الستة اشهر القادمة.
من جانبه، أعرب الدكتور صفوت النحاس، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات المصري عن سعادته بهذا التعاون المشترك مع شركة إي فاينانس وبنك ABC، مؤكدا على أن هذا التعاون يهدف الى التخفيف على المستحقين لأموال الزكاة بحيث يمكنهم الحصول على هذه الأموال من أي مكان وفي أي وقت.
وأشار النحاس، إلى أن تكنولوجيا المعلومات ساعدت في تخفيف العبء عن كاهل المتعاملين مع بيت الزكاة علاوة على الدقة والشفافية في ضمان وصول الزكاة والصدقات لكل المستحقين، خاصة وأن بيت الزكاة يتولى مهام صرف أموال الزكاة فى وجوهها المقررة شرعًا، وكذلك صرف أموال الصدقات والتبرعات والوصايا والهبات والإعانات الخيرية في جميع أنحاء الجمهورية، ويأتي التعاون للتيسير على متلقى هذه الخدمات وتحقيق الفائدة القصوى من الخدمات التي يقدمها.
ومن جانب آخر، أكد أكرم تيناوي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك ABC، على أن البنك من أوائل البنوك التي ساهمت في تقديم حزمة متميزة من الخدمات المصرفية الإليكترونية لعملائها وللعاملين بالجهات الحكومية، وذلك بالتعاون مع شركة إي فاينانس،إيمانا من البنك بضرورة مواجهة التحديات والمستجدات التي واجهت القطاع المصرفي خلال الفترة الأخيرة، وذلك من خلال تقديم الخدمات المصرفية المتميزة والمتنوعة بجودة عالية، وتقليل مخاطر الصرف النقدي للعملاء، من خلال الابتكارات التكنولوجية الجديدة لتعزيز الاستقرار المالي، وتمكين ذوي الدخول المحدودة من الاستفادة من هذه الخدمات المالية والمصرفية، تماشيا مع مبادرة البنك المركزي المصري الخاصة بالشمول المالي، والتي تهدف الى دمج الفئات التي يطلق عليها مهمّشة ماليا أو من ذوي الدخل المالي المنخفض الذي لا يسمح لها بالانخراط في عمليات النظام المصرفي، بالتعامل مع الجهاز المصرفي من خلال تقديم الخدمات المالية باستخدام طرق سهله وبسيطة وبأقل التكاليف،
وأضاف تيناوى، يعد توقيع، بنك ABC برتوكول التعاون مع كل من شركة إي فاينانس وبيت الزكاة والصدقات المصري تحت إشراف فضيله الإمام الأكبر شيخ الأزهر، لصرف المساعدات المالية للمتعاملين مع بيت الزكاة شهرياً من خلالبنك ABC وعن طريق بطاقات الزكاة، تتويجا لجهود البنك في هذا المجال.
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