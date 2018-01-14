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بورصة وشركات
تسوية ودية بقيمة 100 مليون جنيه بين القابضة للنقل ومصر للتأمين
الأحد 14 يناير 2018 01:22 م
محمد يوسف القابضة للتأمين
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محمد يوسف القابضة للتأمين
الشاذلي جمعة ومدحت إسماعيل
وقعت شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، التابعة لشركة مصر للتأمين، مع شركة أعمال النقل البحري، التابعة للشركة القابضة للنقل البحري، عقد تسوية ودية للنزاع القضائي، بين شركة مصر لتأمينات الحياة المالكة لقطع أرض تبلغ مساحتها 32 ألف متر مربع بالإسكندرية، مقابل مبلغ بقيمة 100 مليون جنيه.
قال محمد يوسف، رئيس القابضة للتأمين، إنه سيتم استغلال قطعة الأرض من جانب شركة مصر لإدارة الأصول العقارية كمطور عقاري.
ولفت، علي هامش توقيع الاتفاق بين الشركتين، إلى أن طرق استغلال الأرض ستحدد وفقا للموافقة التي ستمنحها محافظة الإسكندرية للشركة.
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