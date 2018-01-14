برلمانيون ينتقدون إجراء تعديلات وزارية قبل انتخابات الرئاسة

البرلمان



ياسمين فواز



انتقد نواب بالبرلمان إجراء الحكومة تعديلا وزاريا في التوقيت الحالي، مؤكدين أن الانتخابات الرئاسية بمجرد انتهائها ستتقدم الحكومة باستقالتها وستشكل من جديد، وهو ما يجعل إجراء التعديلات حاليا غير ملائم.



ومن جانبه، أكد النائب محمد بدوى دسوقي،عضو مجلس النواب، أن التعديل الوزارى المرتقب الإعلان عنه اليوم الأحد، سيتم طبقاً لنص المادة (147) من الدستور، بأن يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسى بصفته رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء لإجراء تعديل وزارى، ويتم تعيين الوزراء الجدد، بعد موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس، طبقاً لنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن "يعرض رئيس المجلس خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى على المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.



وأضح محمد بدوى، أنه فى حالة تقديم رئيس الوزراء استقالته، يعنى إسقاط الحكومة بالكامل، ومن ثم اختيار رئيس وزراء جديد وبناءً عليه يتم التشاور على اسم رئيس الوزراء الجديد مع مجلس النواب، على أن يعرض برنامج حكومى جديد على البرلمان، وإذا لم يتم الموافقة على الحكومة الجديدة وبرنامجها يعود الأمر لائتلاف الأغلبية.



وأكد عضو مجلس النواب أيضاً، أنه تعديل وزارى محدود، يعود فيه المهندس شريف إسماعيل لعملة رئيسا للوزراء، إذ أن التوقيت الحالى غير مناسب لتعيين رئيس جديدً للوزراء، مشيراً إلى أنه على الأرجح سيتم إجراء تعديل وزارى بالتشاور مع المهندس شريف إسماعيل، خاصة وأنه إذا اعفى رئيس الجمهورية رئيس الحكومة الآن سنكون أمام التشكيل جديد وبرنامج جديد يطرح على المجلس، ونحن أمام انتخابات رئاسية جديدة، والتوقيت الحالى لا يسمح بذلك.



ويرى النائب محمد عبد الله زين الدين أن توقيت اجراء التعديلات الوزارية يشوبه الغموض، خاصة مع قرب الانتخابات الرئاسية، متوقعا أن يكون الإجراء بهدف ضخ دماء جديدة في الحكومة قبل الانتخابات الرئاسية.



وأشار زين الدين في تصريحاته لـ"المال" إلي أن في حالة نجاح الوزراء الجدد من الوارد ان تشكل الحكومة عقب الانتخابات الرئاسية بنفس أعضائها.