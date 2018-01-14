القاهرة للتنمية بصدد الاستحواذ على وكالة سيارات صينية

تى ثرى الصينية

أحمد عوض



علمت «المال» من مصادرها بسوق السيارات، أن شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات «CDCM» بصدد الاستحواذ على وكالة صينية جديدة؛ لطرح طرازاتها بالسوق بعدما قررت بيجو العالمية تجريدها من وكالة العلامة الفرنسية خلال الفترة الماضية.



أكد أحمد موزعى بيجو فضل عدم ذكر اسمه، داخل «القاهرة للتنمية وصناعة السيارات»، أن الشركة تتفاوض حاليا مع عدد من شركات السيارات الصينية بهدف الحصول على أحقية توزيع طرازاتها بالسوق المحلية، كاشفا أن العلامة الصينية «Bisu» هى الأقرب للاستحواذ على وكالتها.



وقال المصدر إن المفاوضات بين «القاهرة للتنمية» و «Bisu» تدور حول بحث فرص السيارات الصينية التى يمكن طرحها وعدد المبيعات وغيرها، إلا أنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن، متوقعا أن يتم الإعلان عن الوكالة الجديدة لـ«CDCM» خلال العام الحالى.



وكانت القاهرة للتنمية وصناعة السيارات قد تلقت خطابًا من مجموعة «بى إس إيه» مالكة العلامة التجارية «بيجو»، يفيد بعدم وجود نية لديها للاستمرار فى العلاقة التعاقدية الحصرية، القائمة بينهما منذ أعوام فى قطاع السيارات.



وأعلنت «بيجو ستروين العالمية»، فى نوفمبر الماضى، عن استحواذ تحالف «المنصور للسيارات وسكوب الإماراتية»، على وكالة بيجو فى مصر.



وتجدر الإشارة إلى أنه تتوفر على الساحة العالمية 3 طرازات تابعة للعلامة الصينية «Bisu» هم T5 وT3 وM3.



