تأجيل دعوى بنك مصر ضد الحديد والصلب

شركة الحديد والصلب



رجب عزالدين:



قالت شركة الحديد والصلب المصرية، فى بيان للبورصة، إن الدعوى المقامة ضدها من بنك مصر، قد تم تأجيلها لجلسة 18 يناير الجارى .



وأظهرت المؤشرات المالية لشركة الحديد والصلب المصرية، خلال الربع الأول من العام المالي 2017-2018، تراجع خسائرها بنسبة 18% على أساس سنوي، نتيجة نمو المبيعات.



وحققت الشركة خسائر بلغت 191 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 233.5 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق.



وارتفعت الإيرادات خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 379.3 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 326.2 مليون جنيه بالربع المقارن من العام المالي السابق.



وسجلت الشركة مبيعات سنوية بقيمة 1.19 مليار جنيه خلال 2016-2017، مقابل مبيعات 1.18 مليار جنيه بالعام المالي السابق له.



تأسست شركة الحديد والصلب عام 1991 كإحدى الشركات التابعة للقابضة للصناعات المعدنية ( 89.9% )، وتخضع لأحكام القانون 203 لسنة 1991، وتمارس أنشطة إنتاج الحديد والصلب والاتجار فيه، واستغلال مناجم الحديد وجميع الأعمال المتعلقة بالحديد والصلب.



يبلغ رأسمال الحديد والصلب نحو 976.87 مليون جنيه، موزعاً على 488.4 مليون سهم، بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم.

