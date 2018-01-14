ضبط 1904 قضايا تموينية بالجيزة

سلع بمحال البقالة التموينية

بدور إبراهيم:



نجحت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مباحث ومديرية التموين فى ضبط 1904 قضايا تموينية متنوعة بمضبوطات بلغت 98 طن مواد غذائية وتموينية، وذلك خلال الحملات التى تمت على المحلات والأسواق والمصانع والمخابز والبدالين التموينيين.



وكلف اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة مديريه ومباحث التموين بتكثيف الحملات لضبط المخالفين ومحاصرة جشع بعض التجار المتلاعبين فى اسعار السلع الغذائية ومراقبة السوق.



وكشف تقرير تلقاه المحافظ من العميد مصطفى البكرى مدير مباحث التموين بالجيزة عن مجهودات الادارة انه تم ضبط 321 قضيه تموينيه لعدم حمل شهادة صحيه و 329 لعدم الاعلان عن الاسعار و 134 قضيه لادارة منشاه بدون ترخيص و 153 قضية بيع بأزيد من السعر الرسمى.



وأشار التقرير إلى أنه تم ضبط 791 قضية تموينية لبدالين تموينيين ومخابز بلدية ومطاحن بعد ارتكابهم مخالفات تموينية.



وقال مدير مباحث التموين انه تم ضبط 7 مصانع ومخازن مواد غذائية وصناعية وزراعية غير صالحة للاستخدام الادمى وفاسدة بمضبوطات بلغت 38 طن بنطاق مركزى البدرشين واطفيح ومدينة اكتوبر وحى بولاق الدكرور.



كما تم ضبط 50 الف عبوه من مستحضرات تجميل وعطور ومواد تستخدم فى الاغراض الصناعية تسبب أمراض سرطانية لدى مصنع بحى العمرانية.

