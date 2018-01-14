بعد غد الثلاثاء.. الرقابة المالية تستعرض إنجازات 2017

هيئة الرقابة المالية

المال – خاص:



تعقد الهيئة للرقابة المالية مؤتمراً صحفيا بعد غد الثلاثاء، لعرض حصاد وأهم إنجازاتها عن العام المالى المنقضى 2017، حيث يلقي رئيس الهيئة دكتور محمد عمران الضوء على أبرز الإنجازات التى تم تحقيقها العام المنقضى.



كما يستعرض المتغيرات التى شهدها قطاع الخدمات المالية غير المصرفية من خلال مسيرة الهيئة للارتقاء بقطاعات الأنشطة المالية غير المصرفية بهدف إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تتسم بالعدالة والشفافية والنزاهة، والسعى إلى حماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة فى الأسواق المالية غير المصرفية والتوازن بينها عبر ممارسة دورها الرقابى .



وسيتم إلقاء الضوء أيضا على جهود المراجعة الشاملة التي قامت بها الهيئة لكافة الإجراءات التشريعية والتنظيمية للأسواق المالية غير المصرفية ، وما تم من خطوات لتطوير التشريعات والقرارت المنظمة للعمل فى مجالات سوق راس المال والتأمين والتمويل العقارى وصناديق التأمين الخاصة والتأجير التمويلى والتخصيم والتمويل متناهى الصغر .



وقال بيان صدر عن الهيئة اليوم، إن إدارة الهيئة كانت وضعت – لنفسها - عددا من التوجهات الأستراتيجية ،تم اتباعها لضمان الأداء الرشيد لهيئة الرقابة المالية ، جاء فى مقدمتها العمل على تحقيق التوازن بين الاشراف والرقابة على سلامة الآسواق المالية غير المصرفية وحماية المتعاملين من جهة ، وبين تنمية تلك الاسواق وزيادة جاذبيتها من جهة أخرى.



والسعى نحو تبسيط إجراءات التعامل مع الهيئة ووضع توقيتات زمنية للانتهاء منها، وإدخال منتجات ( أدوات ) مالية حديثة لكافة القطاعات والانشطة المالية غير المصرفية بهدف دعم الأنشطة الأقتصادية المختلفة وتشجيع عمليات التوسع والتحديث.



وأضاف أن ما تحقق من طفرات بتقرير مؤشر التنافسية العالمى الأخير لعام 2017والصادر عن المنتدى الأقتصادى العالمى بدافوس ، يمثل نتائج نوعية وإيجابية ملموسة لآداء راق ودقيق من قبل الهيئة .



