قناة السويس تسدد 3 ملايين جنيه تعويضاً للمقاولون العرب

المقاولون العرب

المال ـ خاص



سدّدت شركة «قناة السويس للتأمين» ثلاثة ملايين جنيه، تعويضًا لشركة "المقاولون العرب"؛ نتيجة تلف ماكينة محمصة تابعة لمحطة خلط أسفلت.



كشف طارق سند، مدير عام تعويضات البحرى بـ«قناة السويس للتأمين»، أن المحمصة تعرضت لتلف كلى أثناء عملية الشحن والتفريغ بميناء الإسكندرية، بعد استيرادها من الخارج، مما نتج عنه خسارة كلية ودفع كامل مبلغ تأمين المحمصة وهو ثلاثة ملايين جنيه.



وأضاف سند أن مبلغ التأمين على محطة خلط الأسفلت حوالى 27 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن وثيقة التأمين تغطى أخطار التلف والسرقة والخسارة، ضمن شروط التأمين البحرى «أ».



وسدّدت الشركة 248 مليون جنيه تعويضات فى العام المالى الماضى 2016/ 2017، مقارنة بـ308 ملايين جنيه فى العام المالى السابق، بنسبة انخفاض %20، فيما حققت الشركة 800 مليون جنيه أقساطًا، مقابل 616 مليونًا خلال عامى المقارنة، بنسبة نمو %30.



وبلغ حجم استثمارات الشركة 707 ملايين جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 720 مليونًا خلال نفس الفترة من العام الماضى، كما بلغ حجم العائد على استثمارات الشركة 68 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى، مقابل 56 مليونًا خلال فترة المقارنة، بنمو %10، فيما حققت الشركة فائض نشاط بلغ 40 مليون جنيه، مقارنة بـ38 مليونًا، بنمو %4.