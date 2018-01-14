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بورصة وشركات
دايس تبرم عقد تأجير تمويلي بقيمة 2.5 مليون دولار
الأحد 14 يناير 2018 12:16 م
دايس
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دايس
رجب عزالدين:
وافقت شركة دايس للملابس الجاهزة على إبرام عقد تأجير تمويلى بقيمة 2.5 مليون دولار مع شركة الإسكندرية للملابس الجاهزة.
وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن مجلس إدارة الشركة وافق بجلسته المنعقدة 10 يناير الجارى على ابرام عقد تأجير تمويلى مع الأسكندرية للملابس الجاهزة(الممولكة لدايس بنسبة95%) لمدة خمس سنوات.
وأضافت الشركة أنه سيتم تعيين خبير تقييم عقارى مستقل معتمد بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية لاعداد دراسة قبل اتمام الاجراءات النهائية للعقد.
ووافق مجلس إدارة الشركة فى 11 يناير الجارى على إبرام عقد تأجير تمويلي بنحو 2.5 مليون دولار؛ وذلك لسداد المديونيات قصيرة الأجل.
وسجلت الشركة أرباحا بقيمة 131 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2017 مقارنة بخسائر 1.13 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق.
وحققت الشركة مبيعات بلغت 782.6 مليون جنيه في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2017، مقارنة بـ 451 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2016، بارتفاع 73.5%.
ويبلغ رأسمال الشركة 53 مليون جنيه، موزعا على 53 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيهى واحد للسهم.
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