إيهاب أبو المجد: قانون التأمين الصحى يقر الشراكة مع القطاع الخاص

إيهاب أبو المجد رئيس الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية

❐ إلزام الهيئة بشراء البرامج الصحية الخاصة

❐ HMO نموذج ناجح وقانونى ومستمر لحين صدور تعديلات القانون 10

❐ 5 ملايين مشترك فى نظم التأمين والرعاية الصحية الخاصة.. والحصيلة 6 مليارات جنيه

❐ قطاعا الرعاية الصحية والتأمين الطبى يمثلان %57 من إيرادات الإنفاق الصحى الخاص

❐ تصنيف مقدمى الخدمات وأسعارها.. أبرز الملفات الفترة المقبلة



الشاذلى جمعة



أقر قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، الشراكة مع قطاع التأمين الطبى الخاص، عبر مراعاته التعاقدات مع شركات التأمين والرعاية الصحية ضمن نظم التأمين الخاصة.



قال الدكتور إيهاب أبو المجد، رئيس الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية والعضو المنتدب لشركة بلاتينوم للرعاية الصحية، إن قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الذى وافق عليه مجلس النواب، وينتظر اعتماده من رئيس الجمهورية، خرج بالصورة التى توقعتها الجمعية بما يلبى تطلعات ومطالب قطاع الرعاية الصحية والتأمين الطبى الخاص بمصر.



وأكد أبو المجد أن جمعية شركات الرعاية الصحية نجحت فى إضافة المواد التى تؤكد دور القطاع الخاص فى منظومة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، ضمن مواد القانون، وخاصة المادة 10، والتى تنص على "تكون الهيئة مسئولة عن متابعة علاج المؤمَّن عليهم لدى أيٍّ من جهات تقديم الخدمة الصحية، إلى أن يتم شفاؤهم أو تستقر حالتهم أو يثبت عجزهم، وللمؤمَّن عليهم الحق فى اختيار جهات العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة لتقديم الخدمة طبقًا لمستويات الإحالة المحددة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية، وفى حالة لجوء المؤمَّن عليه فى الحالات الطارئة إلى جهة علاجية غير متعاقدة مع الهيئة، تنظم اللائحة التنفيذية ضوابط استرداد النفقات طبقًا للائحة الأسعار المطبقة فى الهيئة، وتلتزم الهيئة بشراء الخدمة الصحية لأصحاب نظم التأمين أو البرامج الصحية الخاصة، سواء كانت الخدمة المقدمة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية أو بمستشفيات تلك النظم، وذلك طبقًا للائحة الأسعار المطبَّقة بالهيئة".



وأوضح أن هذه المادة تشير إلى التزام الهيئة العامة للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل، بشراء الخدمة الصحية لأصحاب نظم التأمين أو البرامج الصحية الشاملة، وهو ما يشير إلى شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية التى تقدم خدمات التأمين الطبى والرعاية الصحية لملايين المواطنين.



وأضاف أنه إذا تعاقدت شركة "س" مع شركة تأمين أو شركة رعاية صحية لتقديم خدمات التأمين الطبى والرعاية الصحية، فإن تلك الشركة "س" ملتزمة أيضًا بسداد اشتراكات التأمين الصحى الاجتماعى الشامل لصالح هيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، بجانب الاشتراك الذى دفعته لشركة التأمين أو شركة الرعاية الصحية، وفى حاجة المريض لعملية جراحية تتكلف 5 آلاف جنيه مثلًا وكانت تلك العملية مسعَّرة فى هيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بتكلفة 2000 جنيه فقط، فإن شركة التأمين أو الرعاية الصحية تسترد ما قيمته 2000 جنيه من هيئة التأمين الصحى الاجتماعى وتدفع هى الباقى 3000 جنيه، لصالح المستشفى الذى تم إجراء العملية به، ومن ثم يستفيد العميل المشترك لدى شركة تأمين أو رعاية صحية، بالحصول على خدمة أفضل، سواء درجة الإقامة فى المستشفيات أو عدم الانتظار لفترة لكى يتم إجراء العملية الجراحية له وإمكانية إجراء العملية لدى مستشفى خارج منظومة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل والحصول على خدمات إضافية، مثل حشو الأسنان وجذورها، وهذا هو سبب اختلاف تكلفة العملية بين هيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل وبين الجهات المتعاقد معها شركة التأمين أو الرعاية الصحية فى المثال السابق.



واعتبر أبو المجد أن دور التأمين الطبى الخاص مكمِّل لمنظومة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل وغير منافس لها، بل يقدم قطاع الرعاية الصحية والتأمين الطبى الخاص خدمات إضافية للعملاء كدرجة المستشفى ودرجة الإقامة به وسرعة إجراء العمليات الجراحية مع استرداد جزء من التكلفة من هيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وفقًا لأسعار تعاقده.



ونوّه بأن شركات الرعاية الصحية العاملة بنظام الـ""HMO مستمرة ونموذج ناجح وقانونى لتقديم برامج الرعاية الصحية للعملاء، لافتًا إلى أن التعديلات الجديدة فى القانون 10 لسنة 1981 وضعت آليات لتحول شركات الرعاية الصحية الـ"HMO" إلى شركات تأمين طبى متخصصة أو شركات إدارة طبية "TPA"، وفقًا لرغبتها.



وذكر أنه حتى صدور تلك التعديلات ستظل شركات الرعاية الصحية "HMO" مستمرة فى مزاولة نشاطها وداعمة للاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية يعمل بها 40 ألف عامل، بما يعنى أنها تعول 40 ألف أسرة، ويبلغ إجمالى أقساط التأمين الطبى واشتراكات الرعاية الصحية 6 مليارات جنيه، ويصل عدد المشتركين لدى شركات التأمين ولدى شركات الرعاية الصحية HMO"" إلى حوالى 5 ملايين مشترك، ويبلغ إجمالى رؤوس أموال شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية 13 مليار جنيه، لذا فهى صناعة مهمة وحيوية للاقتصاد المصرى وتهدف لتقديم خدمات تأمين طبى أفضل للمصريين.



ولفت إلى أن هناك 20 شركة تأمين ورعاية صحية برأسمال أجنبى، بما يعنى أن القطاع جاذب للاستثمارات العربية والأجنبية فى هذا النشاط الواعد، والذى يشهد معدلات طلب كبيرة ومتنامية فى ظل وجود عدد سكان كبير يفوق الـ100 مليون نسمة.



وكشف أن شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية تسهم بحوالى %57 من حجم دخل القطاع الصحى الخاص بمصر، فى حين تتوزع النسبة الباقية بين نظم التأمين الصحى الذاتية مثل النقابات، وكذلك الإنفاق الشخصى للأفراد على الخدمات الصحية الخاصة.



وأعرب رئيس الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية عن أمله فى أن يكون للتأمين الطبى والرعاية الصحية الخاصة بمصر دورٌ فعّال فى وضع اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل؛ لضمان وتأكيد دور القطاع الطبى الخاص فى المنظومة الجديدة، بما يسهم فى تكامل الخدمات وتنسيق الجهود.



وألمح إلى أن الجمعية تعد دراسة عن تجارب 90 دولة لديها منظومة تأمين صحى حكومى شامل وبه مشاركة للقطاع الخاص فى تقديم الخدمات المساعدة والمكمّلة، بينما تقدم الحكومة الخدمات الصحية الأساسية بالاستفادة من خبرة وكفاءة التأمين الطبى الخاص بمصر لدى شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية، فيما تم الاستعانة بجهات استشارية عالمية ومصرية لإعداد تلك الدراسة، وتضم جوانب اكتوارية وجيوسياسية لنظم التأمين الصحى الاجتماعى على مستوى العالم.



وتوقَّع أن يتم تقديم تلك الدراسة بصورتها الكاملة للمسئولين، مايو المقبل، مع بدء تطبيق قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، على أن يتم بحث العلاقة المالية والفنية بين شركات التأمين والرعاية الصحية من جهة، وهيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل لاسترداد النفقات بالنسبة للجهات والعملاء المشتركين لدى شركات تأمين ورعاية صحية وبحث إعداد نموذج استرشادى لتلك التعاقدات والقواعد المنظمة لاسترداد النفقات.



واعتبر أن قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل يلزم الدولة بتجهيز البنية التحتية الخاصة بنظم المعلومات وكفاءة مقدمى الخدمات فى المحافظات التى سيتم البدء فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بها أولًا، خاصة كفاءة وحدات الرعاية الأولية وطبيب الأسرة واعتماد معايير الجودة المصرية وتطبيقها من قِبل مقدمى الخدمات قبل تطبيق المنظومة فى أى محافظة على مستوى الجمهورية.



وأفاد بأنه سيتم وضع تصنيف لمقدمى الخدمات الذين تتعاقد معهم هيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وستتم عملية التصنيف وفقًا لمعايير علامية ومصرية عبر لجنة تضم خبراء من القطاعين العام والخاص، كما سيتم الاتفاق مع مقدمى الخدمات على جدول أسعار للخدمات المختلفة، وتتم مراجعتها بشكل دورى للتعاقد بين الهيئة ومقدمى الخدمات من القطاع الخاص.



وأشار إلى أن قطاع التأمين الطبى والرعاية الصحية يترقبان مدى تفاعل مقدمى الخدمات مع القانون والأسعار التى سيتم الاتفاق عليها مع هيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، معتبرًا أن القانون فرصة لزيادة حجم أعمال مقدمى الخدمات فى حال تناسب الأسعار التى ستتفق هيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل معهم عليها.



ولفت إلى أن أهم ملفين حاليًّا هما معايير الجودة التى سيتم وضعها لتصنيف مقدمى الخدمات وأسعار التعاقد بين الهيئة ومقدمى الخدمات من القطاع الخاص، فإذا تم الاتفاق عليهما بما يرضى الطرفين صب هذا فى مصلحة قطاع التأمين الطبى والرعاية الصحية الخاصة بمصر.



وأكد أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية والاتحاد المصرى للتأمين فيما يخص تأكيد دور القطاع الخاص فى منظومة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.



وكشف عن حصوله على وعود من المسئولين على تمثيل قطاع الرعاية الصحية بمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل لتعبر عن صوت القطاع الخاص ودوره ومصالحه فى المنظومة الجديدة بما يكمل دور الهيئة العامة للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل.



وصرح بأن الملتقى الإقليمى الخامس للتأمين الطبى والرعاية الصحية، الشهر المقبل، تحت عنوان "آفاق تعاون قطاع التأمين والرعاية الصحية مع مختلف مؤسسات الدولة" سيناقش دور التأمين الطبى الخاص بتقديم خدمة تأمين صحى شامل للمواطنين، بجانب تعاون شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية مع المستشفيات الجامعية فى تقديم خدمة طبية أفضل (تجربة السوق المصرية)، وكذلك أهمية تعاون شركات التأمين الطبى والرعاية الصحية مع الجهات المعنية، وهى من الموضوعات الحيوية بعد إقرار قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الذى سيدخل حيز التنفيذ مايو المقبل، كما يتناول الملتقى تجربة سوق التأمين اللبنانى نحو تأمين طبى أفضل، لافتًا إلى أنه ستتم مناقشة التشريعات فى سوق التأمين الإماراتى، والتى نظمت سوق التأمين الطبى والرعاية الصحية وأسهمت فى تطورها.



وكشف عن حضور السفير اللبنانى للقاهرة، والسفير السويسرى بالقاهرة بول جارنييه، الجلسة الافتتاحية للملتقى، بجانب حضور وزراء حاليين وسابقين.



ونوه بانعقاد جمعيتين عموميتين لأعضاء الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية يوم 14 مارس المقبل، إحداهما جمعية عادية لمناقشة تقرير نشاط الجمعية خلال عام 2017، وكذلك ميزانية 2017، والفائض المالى، بجانب مناقشة الموازنة التقديرية لعام 2018 مع ما يستجد من أعمال، فيما تناقش الجمعية العمومية غير لبعادية نقل مقر الجمعية لمكان آخر.