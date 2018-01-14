ترسية 4 ملايين متر أراضى بمدينة العاشر.. الخميس

هيئة التنمية الصناعية 5

المال ـ خاص



تعتزم الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الخميس المقبل، ترسية 4 ملايين متر مربع، بمدينة العاشر من رمضان، على شركات المطور الصناعى.



كانت هيئة التنمية الصناعية، أعلنت عن طرح 8 ملايين متر مربع أراض بنظام المطور الصناعى العام الماضى، بواقع 4 ملايين متر بمدينة السادات، ومثلها فى العاشر من رمضان .



وأعلنت الهيئة فى ديسمبر الماضى، ترسية أراضى السادات على شركات بولاريس ومواد الإعمار القابضة CPC، والسويدى للتنمية الصناعية، إلا أنها لم تحسم موقف طرح العاشر.



وأرجع مصدر مسئول بالهيئة، تأخر ترسية طروحات العاشر إلى مشكلة إجرائية، مع هيئة المجتمعات العمرانية، ما تطلب وقتا زمنيا لتخصيص الأراضى.



وأشار على هامش جولة وزير الصناعة، المهندس طارق قابيل، بمدينة السادس من أكتوبر أمس، إلى أن الأمر تم حسمه قبل أيام، ومن المقرر إعلان الترسية على الشركات المتنافسة، البالغ عددها 5 شركات، الخميس المقبل.



يذكر ان نحو 10 شركات مطور صناعى، سحبت 21 كراسة شروط، ضمن مناقصة طرحتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لتطوير 8 ملايين متر مربع، بمدينتى العاشر، و6 اكتوبر، من بينهما شركات CBC، والأولى، وبيراميدز، والسويدى، وبولاريس، بالإضافة إلى شركتين سعوديتين، لم يتم الإفصاح عنهما.



ويعد الطرح هو الثانى للمطور الصناعى، الذى بدأته الحكومة منذ عام 2007، وانتهت وزارة الصناعة بداية العام الماضى، من التوصل إلى صيغة جديدة للتعاقد، تضمن توفير أراض بأسعار غير مبالغ فيها.