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اتصالات وتكنولوجيا
شروط ومواعيد التقدم لمنح الدكتوراة والماجستير بأذربيجان
الأحد 14 يناير 2018 11:55 ص
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
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خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المال - خاص
تلقى د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريراً مقدماً من د.حسام الملاحى مساعد أول الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات حول منح البكالوريوس والماجستر والمقدمة من جامعة الأكاديمية الدبلوماسية ADA بأذربيجان طبقاً للبرنامج التنفيذى بين البلدين، على ألا تتحمل الإدارة المركزية للبعثات آي نفقات عن هذه المنح.
وأشار التقرير إلى أن آخر موعد لتقديم المستندات للحصول على هذه المنح بالنسبة للمرحلة الجامعية الأولى هو 15يونيو المقبل، فى حين تم تحديد يوم 5 أبريل كآخر موعد لتقديم المستندات للحصول على هذه المنح بالنسبة لمرحلة الماجستير.
فيما يتعلق بالمنح المخصصة للحصول على درجة البكالوريوس، فإن مدة البرنامج 4 سنوات، وتشمل جميع برامج البكالوريوس الجامعية، والتعليم العام، والمقررات الأساسية الرئيسية، والاختيارية التقنية، والحرة، وتمكين وظيفية.
وفيما يتعلق ببرنامج الدراسات العليا، يشترط في المتقدمين للمنحة أن يكون لديهم مهارات تحليلية عالية تتناسب مع المتغيرات البيئية، والحصول على درجة البكالوريوس، وإجادة تامة للغة الإنجليزية.
وأكد الوزير أهمية تعزيز علاقات التعاون بين مصر وأذربيجان، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من المنح التى تقدمها أذربيجان للباحثين المصريين فى ظل العلاقات المثمرة والبناءة التى تربط بين البلدين؛ وذلك للنهوض بالمستوى العلمى والتدريبى للباحثين المصريين للمساهمة فى خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.
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