والى: برنامج التغذية المدرسية أحد أهم مكونات الحماية الاجتماعية

غادة والى 1

محمود محسن:



قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن التغذية المدرسية أحد أهم مكونات الحماية الاجتماعية، وأحد الأدوات التي تشجع الطلاب على الحضور والانتظام، وأحد الأدوات التي تخفف العبء عن الأسرة، وتحسن صحة الأولاد، وقدرتهم على الاستيعاب والتركيز.



جاء ذلك خلال افتتاحها ورشة تدريبية بوزارة التضامن الاجتماعي، حول برنامج التغذية المدرسية، بحضور رئيس هيئة سلامة الغذاء، ومدير برنامج الأغذية العالمي بالقاهرة، بالإضافة إلى عدد من الأطراف الأخرى الشريكة في برنامج التغذية المدرسية.



وأضافت والي أن اهتمام الوزارة بزيادة حضور الطلاب في المدارس مرتبط ببرنامج تكافل وكرامة، والذي يطالب الأمهات بانتظام الأبناء في الدراسة بنسبة 80%، مؤكدة على أهمية التغذية للطلاب للتحفيز على الانتظام وحتى ترتفع نسبة الاستيعاب والنجاح.



وأوضحت أن التغذية المدرسية يجب أن تُقدم من خلال منظومة محكمة، مشيرة إلى أن عدم وجود رقابة ومتابعة على التغذية المدرسية يعرض حياة الطلاب للخطر.

وقالت إن دور وزارة التضامن، هو الدعم الفني لوزارة التربية والتعليم في مجالات المتابعة والتقييم وقدرة المدارس على التخزين، موضحة أن الوزارة لديها قدرات تسمح بوضع المدارس على هذه الخرائط من خلال فرق من الشباب تم تدريبهم على العمل العام، وعلى قدرات التواصل والعمل الميداني من خلال برنامج "مستقبلنا في أيدينا"، وذلك باعتبار وزارة التضامن جهة فنية محايدة ومعنية بموضوعات الحماية الاجتماعية.



وأشارت إلى أن دور وزارة التضامن في اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية واللجنة القومية للتغذية المدرسية يجعلنا مساندين لوزارة التربية والتعليم، لافتة إلى تنسيق الوزارة مع برنامج الغذاء العالمي، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهي المعنية بمواصفات الوجبة والمصنع.



وأضافت أنه مع بداية النصف الثاني من العام الحالي، سيكون لدى وزارة التعليم عقود الموردين والموافقات والمواصفات من هيئة سلامة الغذاء، لكي يكون هناك تغذية جيدة نحمي بها الطلاب وتساهم في حضورهم وانتظامهم.



ومن جهته أثنى الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، على أداء وزارة التضامن، مشيرا إلى أن الوزارة تقدم أداء متفردا بين الوزارات في السرعة والاستجابة فور الطلب وأحيانا أسرع، وفقا لقوله.



وأكد منصور أن وزارة التضامن مؤمنة بالطفل المصري، مؤكدا أن برنامج التغذية المدرسية له مردود على الطفل المصري وعلى الاقتصاد ككل.



ومن جانبه قال الدكتور مانجستات هيلي مدير برنامج الغذاء العالمي في مصر إن البرنامج ميسر فقط للتغذية المدرسية في مصر، مشيرا إلى أن الكفاءات والمهارات الموجودة في وزارة التضامن والوزارات الشريكة أصبحت عالية جدا.



وأضاف: "أنا هنا لأؤكد على التزامنا بدعم وزارة التضامن، ودعم التغذية المدرسية وهذا التزام شخصي مني والتزام من البرنامج".



