مدبولى: 10 مليارات جنيه إجمالى استثمارات الإسكان بالعاصمة الجديدة

وزير الإسكان

❏ بدء تنفيذ منطقة الفيلات منذ 3 شهور لتشمل 1000 وحدة بنماذج تشطيب حديثة وكلاسيكية



بدور إبراهيم



كشف مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن أن إجمالى استثمارات وزارته فى أعمال المرافق والوحدات السكنية بالعاصمة الإدراية الجديدة 10 مليارات جنيه، يتم متابعتها لضمان تنفيذها بالجودة المطلوبة وفى التوقيت الزمنى المحدد.



أوضح أنه بالنسبة للحى السكنى الأول الذى تنفذه الوزارة، جارى العمل بمنطقة الفيلات، وتشمل 1000 فيل، بمساحات من 230 إلى 328 مترًا، منذ 3 أشهر ونصف، وتنفيذ الوحدات كاملة التشطيب بتصميمات مختلف حديثة وكلاسيكية، ويضم الحى 25 ألف وحدة سكنية بمساحات بين 100 و180 م.



وأضاف أنه جار وضع المخططات لتنفيذ مشروع إسكان الموظفين بالعاصمة، وتوفير وحدات بمساحات بين 90 و100و125م، وانتهت وزارة التخطيط من حصر المرحلة الأولى من الموظفين الذين سيتم نقلهم للعاصمة، وعددهم 35 ألف موظف،



وأشار إلى تنفيذ 6 جامعات بالعاصمة بشكل عام، وتسليم قطع الأراضى إلى 9 مدارس خاصة، بالحى السكنى الأول، مع اشتراطات لسرعة التنفيذ، كما بلغت نسب تنفيذ الحى الحكومى، الذى تشرف على تنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مستويات متقدمة.



تابع: «نسابق الزمن ونضرب كل الأرقام فى سرعة الإنجاز، وجودة التنفيذ».



وأكد طرح مشروع القطار المعلق «المونوريل» كوسيلة نقل جماعى من العاصمة الإدارية الجديدة إلى مدينة نصر بمحافظة القاهرة، بطول 52 كم، وبدأت وزارة النقل فى تنفيذ القطار المكهرب الذى يبدأ من مدينة السلام، مرورا بالمدن الجديدة بشرق القاهرة، ومنها العاصمة الإدارية.



من جهته كشف خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، عن أن الوزارة تتولى تطوير الحى السكنى الأول بالكامل، على مساحة 1500 فدان، بما فيها أعمال المرافق من مياه، وكهرباء، وصرف صحى، وطرق، وشبكة التليفونات، وتنفيذ جميع الوحدات كاملة التشطيب.



وقال عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنه من المقرر تنفيذ 30 ألف وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمساحات بين 90 و115 م2.



أوضح أن تنفيذ العمارات بالحى السكنى الأول انتهى، وتجرى أعمال التشطيبات، كما أن هناك بعض شركات الخدمات بدأت العمل فى بعض الأسواق التجارية والجراجات، وخلال شهر تقريباً العمل فى المسجد والكنيسة بالحى السكنى الأول.



توجه وزير الإسكان عقب زياراته للعاصمة الإدارية الجديدة إلى مدينة الشروق لتفقد الأعمال بعدد من المشروعات التنموية بالمدينة، وافتتاح بعض المشروعات.



وافتتح الوزير مشروع شارع شباب الشروق، الذى ينفذ بحارة الخدمة لمركز خدمات المدينة 1، وتشغيله تجريبياً منذ أيام.



يتضمن المشروع تنفيذ عربات ذات تصميمات راقية لبيع الوجبات والمشروبات السريعة والأنشطة المتنوعة، مع مراعاة تحديد أماكن العربات وأماكن انتظار السيارات، لعدم تعطيل حركة السير، واتخاذ احتياطات الأمان والسلامة، بجانب تخصيص أماكن للجلوس، ومناطق خضراء.



تفقد مدبولى، أعمال رفع الكفاءة، والتطوير للمناطق القديمة بالمدينة، التى بها إسكان منخفض التكاليف، مشيدا بالجهود المبذولة لتطوير الأحياء القديمة، كما تفقد وحدات الإسكان الاجتماعى.



وشهد الوزير تطورات العمل فى تنفيذ 1104 وحدات (46 عمارة) بالمرحلة الثالثة لمشروع دار مصر.



وقال شريف الشربينى، رئيس جهاز مدينة الشروق، إنه جارى الانتهاء من تطوير 7 مناطق ضمن الإسكان منخفض التكاليف، بالمجاورة «د2» بالحى الثانى، بتكلفة استثمارية 9.1 مليون جنيه، تشمل تغيير شبكة مياه الشرب، رفع كفاءة شبكة الصرف الصحى، تغيير شبكة الإنارة واستبدالها بأعمدة 6 م زوجى (كشافات ليد)، وتوسعة أماكن انتظار السيارات.



أشار إلى أن الوزارة انتهت من 648 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى، وسلمت 269 وحدة منها، وجار تسليم باقى الوحدات، كما يجرى تنفيذ سوق تجارية بها 14 محلاً، ومدرسة متعددة المراحل.



كما أشار إلى أنه يجرى تنفيذ 3760 وحدة سكنية أخرى بالإسكان الاجتماعى، تزامنًا مع تنفيذ أعمال الطرق والمرافق والكهرباء، كما يجرى تنفيذ مدرسة تعليم أساسى 33 فصلاً، وملعبين، ويجرى تنفيذ سوقين تجاريتين بمنطقة الإسكان الاجتماعى، وطرح المحال للبيع، وجار تنفيذ حضانتين.