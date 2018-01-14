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نقل وملاحة
حركة موانئ البحر الأحمر اليوم الأحد 14 يناير
الأحد 14 يناير 2018 11:33 ص
مواني البحر الأحمر
أخر الأخبار
مواني البحر الأحمر
نادية صابر:
صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لمغادرة السفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 130 راكب و105 شاحنة بضائع و 11 سيارة.
فيما شهد الميناء بالامس استقبال اربع سفن و هى امانة ، الحرية2 ، النوى اكسبريس ، بوسيدون اكسبريس و على متنهم 482 راكب و 197 شاحنة بضائع و 13 شاحنة عفش ركاب و 20 سيارة .
ويشهد ميناء نويبع وصول و سفر 641 راكب و تداول 78 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين ايلة و بريدج و على متنهم 206 راكب و 16 براد و 2 تريلا و 1 سيارة و 2 باص جيت .
بينما شهد الميناء بالامس استقبال السفينتين ايلة و بريدج و على متنهم 328 راكب و 15 براد و 1 تريلا و 2 سيارة فيما غادرت السفينتين ايلة و بريدج و على متنهم 107 راكب و 23 براد و 21 تريلا وسيارة.
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