أتوبيس الطابقين يدخل الخدمة مارس المقبل

المال ـ خاص



قال مصدر مسئول بهيئة النقل العام فى محافظة القاهرة، إن أتوبيس «الطابقين» يدخل الخدمة بداية مارس المقبل، على خطى «عبد المنعم رياض- الجيزة»، وقيمة 3 جنيهات للتذكرة.



لافتاً الى أن الشركات التى تعاقدات معها الهيئة خلال الفترة الماضية بدأت توريد اجسام الاتوبيسات الجديدة وجارى تجمعيها فى الوقت الحالى.



لفت المصدر إلى أن الهيئة تدرس حالياً مسارات الطرق، التى يمكن أن تسير عليها تلك الأتوبيسات، لتلافى مشاكل الأنفاق والكبارى المنخفضة، موضحاً أنه سيتم تطبيق التجربة مع 10 أتوبيسات فى بداية العام، وتعميمها فى مناطق أخرى فى القاهرة، حال وجدت مسارات مناسبة.



قال المصدر، إن الهيئة اتفقت بشكل نهائى مع وزارة النقل، على استغلال مسار ترام مصر الجديدة، لافتاً إلى أنه سيتم تشغيل 20 أتوبيسًا مفصليًا بقيمة 250 مليون جنيه على المسار بداية من الربع الثانى من العام.



أضاف لـ«المال»، أن الهيئة تنظر فى الوقت الحالى حل مشكلة المياه الجوفية، لمسار الطريق، لا سيما فى منطقة منشية الصدر، موضحاً أن الوزارة تتعاقد مع أحد المراكز البحثية، لإيجاد حل هندسى للمشكلة، واستكمال أعمال رصف الطريق.



ولفت إلى أن المسار يخصص فقط لسير الأتوبيسات، لخدمة أهالى مناطق «رمسيس»، و«غمرة ـ وروكسي»، لافتاً إلى أن الأتوبيسات عربات متصلة تتسع لعدد 140 راكبًا فى الرحلة، رافضاً الكشف عن قيمة التذكرة.



يبلغ أسطول أتوبيسات الهيئة الحالى 3500 أتوبيس نقل جماعى فى الوقت الراهن، ومستهدف أن يصل إلى 10 آلاف أتوبيس نهاية 2022/2021، ويبلغ عدد العاملين فى الهيئة فى القاهرة 34 ألف عامل، ويقدر متوسط أجر العامل 3 آلاف جنيه.