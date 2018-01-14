ضواحى السكك الحديدية تستحوذ على 700 قطار سنوياً

هيئة السكك الحديدية

المال ـ خاص



بررت وزارة النقل، قرار رفع تذاكر السكة الحديد، قبل تطوير الخدمة، بسعيها لتقليل خسائر المرفق، والتى من المتوقع أن تتجاوز مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى.



وأوضحت الوزارة أن رفع أسعار المشتقات البترولية فى يوليو الماضى، أسهم فى زيادة الخسائر، فى حين لم تتغير تسعيرة التذاكر، خاصة بقطاع المسافات القصيرة المعروفة بأسم «ضواحى القرى والمراكز».



واستقرت «النقل» بشكل نهائى على رفع تذاكر السكة الحديد للمسافات القصيرة حد أدنى 3 جنيهات، مقارنة بأسعار التذاكر قبل تحريكها، التى تتراوح بين 1.25 و1.5 جنيه، وأن تبلغ زيادة تذاكر الخطوط الطويلة فى جميع قطارات الهيئة المكيفة بين 15و %40، بحسب تصريحات وزير النقل، هشام عرفات.



وقال مصدر مسئول لـ«المال»، إن قطاع المسافات القصيرة يستحوذ على 700 قطار، من إجمالى قطارات الهيئة، لكن تعد أقل مصادر الدخل للهيئة، وحققت متوسط إيرادات حتى نهاية يونيو الماضى، بين 170 إلى 165 مليون جنيه.



تتكون شبكة السكة الحديد من 43 خطاً، تصل أطوالها إلى 9570 كم، منها 20 خطاً رباعية، و1466 كلم مزدوجة، و3667 كم فرعية، باتساع يصل إلى 1.435 متر، وتغطى الشبكة الوجه البحرى من الإسكندرية شمالاً، مروراً بمحافظات الدلتا، إلى نهاية الجمهورية فى أسوان جنوباً، وتمتلك هيئة السكة الحديد أكثر من 800 جرار، بقدرات متفاوتة، وتعاقدات مؤخراً على شراء 200 جرار أخرين، مقرر إدخالهم الخدمة العام المقبل، لزيادة قوة الجر.



أضاف مسئول الهيئة، أن متوسط عدد القطارات فى قطاع المسافات القصيرة بالأسبوع الواحد يبلغ 4907 قطارات، ومتوسط عدد المقاعد مليونًا و188 ألفًا و704 مقاعد، مؤكداً أن حجم الإيرادات لا يتجاوز 170 مليون، وينخفض فى بعض الأوقات إلى 150 مليوناً، رغم تنفيذ 700 رحلة يومية على الخطوط الفرغية، بأقصى مسافة 80 كلم.



لفت إلى أن هناك خطوط منها «القاهرة ـ بنى سويف»، و«المنيا ـ بنى سويف»، و«سوهاج ـ اسيوط» تبلغ قيمة التذاكر عليها بين 1.5 و2 جنيه، بينما يجب ألا تقل عن 5 جنيهات.



يذكر أن لجنة النقل بالبرلمان، ناقشت فى يوليو 2016، التقرير الذى أعدته الهيئة بشأن أوضاعها، وموقفها المالى للعام الماضى، وكشف عن أن قيمة العجز المالى بالهيئة حتى 30 يونيو 2015 بلغت 41.2 مليار جنيه، ما يشمل عجز النشاط بسبب زيادة المصروفات عن الإيرادات 21 مليار جنيه، وعجز فوائد القروض 19.9 مليار جنيه.



طالبت الهيئة فى تقريرها أن تتحمل وزارة المالية باق الفوائد لسد هذا العجز، وفقا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 1 يوليو 2002، كما تستمر الدولة ممثلة فى وزارة المالية بتحمل الأقساط والفوائد للقروض، التى تحصل عليها الهيئة سواء محلية أو خارجية، لحين الوصول إلى نقطة التعادل.



تستهدف وزارة النقل، ممثلة فى هيئة السكة الحديد، جمع إيرادات بقيمة 900 مليون جنيه سنوياً من زيادة تذاكر السكة الحديد.



ووضعت الوزارة مؤخرا مخطط عام، لتطوير مرفق السكة الحديد، ومقدر أن تبلغ تكلفة تنفيذه 52 مليار جنيه، ويشتمل المخطط على تنفيذ مشروعات ضخمة فى قطاع الصيانة، ويتضمن شراء جرارات وعربات ركاب وبضائع لتعزيز الأسطول الحالى، إلى جانب تطوير مزلقانات وكهربة إشارات الخطوط الرئيسية، فضلاً عن تنفيذ مشروعات للخدمات المشتركة، وتتمثل فى تحسين محطات الركاب، وإنشاء أسوار للمناطق المكشوفة على حرَم السكة الحديد.