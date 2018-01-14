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بورصة وشركات
تعاملات المسؤولين بالبورصة تتجه نحو البيع
الأحد 14 يناير 2018 11:06 ص
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مصطفى طلعت
قادت شركتا بالم هليز للتعمير وعامر جروب القابضة، تعاملات المسؤولين ومجالس الإدارة بالبورصة نحو البيع، خلال جلسة تداولات، الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، بحسب إفصاح للبورصة صباح لليوم.
وشهدت التعاملات تنفيذ 3 عمليات بيع على 6 ملايين سهم لبالم هيلز، بينما نفذت علمية بيع واحدة على عامر جروب بحجم 6 ملايين سهم، كما ضمت العمليات البيعية شركة الدولية للصناعات الطبية اإيكمي، في حين اقتصرت العمليات الشرائية على سهمي مطاحن وسط وغرب الدلتا والبنك المصرى الخليجي.
جدير بالذكر أن مؤشرات البورصة، سجلت صعودا جماعيا قويا، خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، مدفوعة بدعم شرائي للمستثمرين الأجانب وأداء إيجابي لقطاع العقارات الذي تصدر المشهد.
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