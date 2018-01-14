القاهرة ترصد 500 مليون جنيه لتطوير الشوارع

محافظ القاهرة الجديد 123

❐ عبد الحميد: إخلاء 60 فدانًا من مثلث ماسبيرو.. وتعويض 2900 أسرة



مدحت إسماعيل



قال عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة، إن المحافظة رفعت المخصصات المالية الموجهة لقطاع رصف الطرق مؤخرًا من 105 ملايين جنيه، إلى نصف مليار جنيه، من مواردها الذاتية، لتصبح أكبر موازنة فى تاريخ المحافظة.



أضاف عبدالحميد لـ«المال»، أن المحافظة طلبت من رؤساء الأحياء موافاتها بالشوارع التى تحتاج إلى رصف أو تطوير، وتمت الموافقة على جميع الطلبات، ومستهدف إنهاء تنفيذ الأعمال ديسمبر المقبل.



أوضح أن جميع تصميمات الطرق وضعها أساتذة متخصصين من كليات الهندسة، وتنفيذ كود الالتزام بتوحيد الأرصفة، مع مراعاة تنفيذ منحدرات جانبية على مسافات متباعدة، للتسهيل على ذوى الاحتياجات الخاصة، عند استخدام الرصيف صعوداً ونزولاً، وإلزام شركات المقاولات بتطبيق الاشتراطات، والمواصفات، فى أعمال الإنشاء، منها ملائمة مناسيب الرصف وبالوعات الأمطار، ويطابق الصرف الصحى، والإنحدار الجانبى لرصف الشارع، لمنع تراكم مياه الأمطار فى فصل الشتاء.



قال إن المحافظة ستقوم بإخلاء 60 فداناً من إجمالى 80 فداناً فى مثلث ماسبيرو، قبل نهاية العام الحالى لعدد 4300 أسرة، مشيراً إلى أن 2900 أسرة تم الاتفاق معهم على صرف تعويضات مناسبة بواقع 60 ألف جنيه للغرفة والواحدة، أو توفير وحدة سكنية مناسبة لهم فى مشروعات الإسكان التى تنشأها المحافظة.



لفت إلى أن المحافظة بدأت فى تطوير منطقة شق التعبان، مشيراً إلى أن استثمارات تلك المنطقة تقدر 15 ـ 20 مليار جنيه، فى الوقت الحالى، وتعد المنطقة الثالثة فى تصنيع الرخام على مستوى العالم، بها 60 فرصة عمل مباشرة، و100 ألف غير مباشرة، وصادراتها السنوية تتجاوز 2 مليار جنيه، مشيراً إلى أن التطوير يشمل توسعة الشوارع وتنظيم الميادين، وتوصيل المرافق لتلك الصناعة، وإنشاء معهد فنى لصناعة الرخام، لتدريب العمالة ورفع كفاءتهم.



منطقة شق التعبان تقع شرق طريق الاتوستراد، بعمق 5 كم حتى حدود محمية وادى دجلة شرقاً، بمنطقة طرة المعادى، تتكون من 3 مناطق كوتسيكا، وبدر الليثى، وشق الثعبان، وتبلغ مساحتها 1608 أفدنة بمساحة تقديرية 6.5 مليون متر مربع بطول واجهة على الاتوستراد 1.8 كم، وتحوى المنطقة على 1858 مصنعا وورشة لتصنيع وتصدير الرخام الذى يأتى لها من محاجر رأس غارب، والعين السخنة، والمنيا، وجبل الجلالة بالسويس، والبحر الأحمر، وأسوان.