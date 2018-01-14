توقعات بتحسن أداء قطاعى العقارات والكيماويات بالبورصة

البورصة المصرية

منى عبدالبارى



يتوقع خبراء ومحللون فنيون أن تواصل البورصة المصرية الصعود الأسبوع الحالى بدعم من النتائج الإيجابية للمؤشرات خلال الأسبوع الماضى، وتحسن أداء قطاعات العقارات والكيماويات، والاتجاه الشرائى للمؤسسات، وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، ومنها تراجع التضخم.



وتوقع فنيون ارتفاع المؤشر الرئيسى للسوق EGX30 بأكثر من 250 نقطة، ليحاول اختبار مستويات 15500 نقطة هذا الأسبوع مقارنة بـ15242 نقطة الأسبوع الماضى، الذى ارتفع فيه بنسبة %3.11.



وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة %2.24 إلى 851 نقطة، وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا ليصل إلى 2016 نقطة، مرتفعا بواقع %2.34، وانعكس الارتفاع بوضوح على رأس المال السوقى الذى ربح بدوره نحو 19 مليار جنيه.



وساهمت مشتريات الأجانب والعرب الأسبوع الماضى، فى دعم رأس المال السوقى ليرتفع 18.6 مليار جنيه، مغلقا عند 847 مليار جنيه، وكذلك قيم التداولات التى ارتفعت بواقع 2.7 مليار جنيه، لتسجل 6.6 مليار جنيه.



وسجل صافى مشتريات الأجانب الذين استحوذوا على %21.13 من التعاملات ما قيمته 721.16 مليون جنيه، وصافى مشتريات العرب 40.54 مليون جنيه، بنسبة %10.90 من التعاملات، فيما كان نصيب المستثمرين المحليين نحو %67.97 من إجمالى التعاملات.



وتوقع محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة أمان لتداول الأوراق المالية اتجاه المؤشر الثلاثينى لمستويات 15500 نقطة، والمؤشر السبعينى صوب 860 نقطة.



وبرر الأعصر الصعود المتوقع للمؤشر الثلاثينى إلى أداء الأسبوع الماضى، ودعم قطاعات العقارات، وبشكل خاص أسهم مدينة نصر للإسكان والتعمير الذى يستهدف مستويات 12 جنيها خلال شهر يناير، وسهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير المستهدف مستويات 40 جنيها فى يناير.



وتوقع أن يدعم أداء عدد من الأسهم القيادية المؤشر الثلاثينى، ومن بينها سهم طلعت مصطفى ليتجه نحو 10.5 مقارنة بـ 10 جنيهات بإغلاق الخميس الماضى، وسهم جنوب الوادى للأسمنت ليتجه نحو 5.6 جنيها، مقارنة بـ 5 جنيهات الخميس، وسهم المصرية للمنتجعات السياحية صوب 1.7 جنيه، مقارنة بـ 1.6 نهاية الأسبوع الماضى.



وأرجع ارتفاعات مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 إلى أداء عدد من الأسهم تنتمى لقطاعات مختلفة من بينها سهم شركة الحديد والصلب المصرية، متوقعا له مستويات 10.40 جنيها، مقارنة بـ 9.58 جنيه الأسبوع الماضى، وسهم الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" صوب مستويات 8.40 جنيه، مقارنة بـ 8 جنيهات الأسبوع الماضى، وسهم جى بى أوتو متجها صوب مستويات 5.25 جنيها، مقارنة بـ5 جنيهات الأسبوع الماضى.



وقال عصام خليفة، العضو المنتدب لشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار، إن جميع الظروف الاقتصادية مهيئة لدفع السوق نحو الارتفاع فى ظل حزمة الأنباء الإيجابية المتعلقة بالاقتصاد الكلى، والتى تم الإعلان عنها الأسبوع الماضى، والمتعلقة بتراجع التضخم السنوى لشهر يناير إلى %22.3 مقارنة بـ%26 فى ديسمبر بدعم من تراجع أسعار اللحوم، والخضروات، وتراجع عجز الميزان التجارى بنسبة %15 فى أكتوبر على أساس سنوى بدعم من ارتفاع الصادرات بنسبة %21.5.



ورجح خليفة وصول المؤشر الثلاثينى لمستويات 15500 نقطة الأسبوع الحالى، مدعوما بالاتجاه الشرائى المتوقع للمؤسسات هذا الأسبوع، على أسهم قطاعات العقارات، والبتروكيماويات، والبنوك.



وكانت المؤسسات سجلت صافى شراء قيمته 526.59 مليون جنيه الأسبوع المنقضى، بنسبة %47.56 من التعاملات، فيما كان نصيب الأفراد %52.44.