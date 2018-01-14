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أسواق عربية
تونس تعالج العاطلين عن العمل مجانا اعتبارا من أبريل
الأحد 14 يناير 2018 12:23 ص
زيادة الأجور في تونس 566
أخر الأخبار
زيادة الأجور في تونس 566
وكالات:
أعلن وزير الصحة التونسي عماد الحمامي، مساء السبت، أن العاطلين عن العمل سيتمتعون بالعلاج المجاني انطلاقا من أبريل القادم، وذلك في إطار الإجراءات التي يتم اتخاذها والإعلان عنها اليوم لصالح العاطلين عن العمل وضعاف الحال.
وأوضح عماد الحمامي، عقب مجلس وزاري مصغر بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري ستُخصص لضبط قائمة المنتفعين بالتنسيق بين وزارات التكوين المهني والتشغيل والشؤون الاجتماعية والصحة.
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