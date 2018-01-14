تونس تعالج العاطلين عن العمل مجانا اعتبارا من أبريل

وكالات:





أعلن وزير الصحة التونسي عماد الحمامي، مساء السبت، أن العاطلين عن العمل سيتمتعون بالعلاج المجاني انطلاقا من أبريل القادم، وذلك في إطار الإجراءات التي يتم اتخاذها والإعلان عنها اليوم لصالح العاطلين عن العمل وضعاف الحال.





وأوضح عماد الحمامي، عقب مجلس وزاري مصغر بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري ستُخصص لضبط قائمة المنتفعين بالتنسيق بين وزارات التكوين المهني والتشغيل والشؤون الاجتماعية والصحة.



